Honor Magic 2’nin özellikleri ve fiyatı

Son dönemde uçtan uca tam ekrana sahip telefonların oldukça popüler olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği üzere bu akım Vivo Nex S ve Oppo Find X ile başlamıştı.
Geçtiğimiz hafta Xiaomi’de ilk tam ekranlı telefonu Mi Mix 3’ü tanıttı. Şimdi ise Xiaomi’nin ardından bir tam ekranlı model de Honor’dan geldi. Nitekim Honor’un hemen akabinde de bir başka Çinli üretici Lenovo tam ekranlı amiral gemisi modelini tanıtacak.
Bu telefonların en önemli ortak noktaları, tam ekran tasarımına karşın bir çentik içermiyor oluşları. Malum genelde tam ekran modellerde ön kamera ve sensorler çentik içerisine konumlandırılıyor. Çentiksiz modellerde ise kızaklı bir sistem vasıtasıyla ön kamera ve sensorler kasa içerisine gizleniyor. Ön kamerayla fotoğraf çekmek istediğinizde bu kızağı açmanız gerekiyor.
Nitekim Honor tarafından tanıtılan Magic 2’de tam olarak böyle bir sisteme sahip. Honor Magic 2 kızaklı yapısı ve 6 kamerası ile nihayet tanıtıldı.
Büyüleyici tasarım
Honor Magic 2, Huawei grubunun ilk tam ekranlı modeli. 157.3 x 75.1 x 8.3 mm ölçülerinde telefonun toplam ağırlığı 206 gram.
Telefonun ön tarafı uçtan uca ekranla kaplı. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.39 inçlik AMOLED ekranla gelen telefonun ekran – gövde oranı yüzde 84.8. Bu oranın Mate 20 Pro’dan düşük olmasının temel sebebi ise yan çerçevelerin kalınlığı. Mate 20 Pro’da kavisli ekran kullanıldığı için yan çerçeveler neredeyse yok hükmünde.
Telefonun arka tarafına baktığımızda ise P20 Pro benzeri bir tasarımla karşılaşıyoruz. 3’lü kamera modülü sol tarafa dikey bir şekilde yerleştirilmiş. Fakat telefonun arkasında parmak izi okuyucusu yer almıyor. Çünkü Magic 2’nin parmak izi okuyucusu ekranın altına gizlenmiş.
Kirin 980’den güç alıyor
Gelelim Honor Magic 2’nin teknik özelliklerine. Honor’un yeni amiral gemisi modeli Huawei’nin yeni 7nm üretim süreci ile geliştirdiği Kirin 980 yonga setinden güç alıyor. RAM tarafında ise kullanıcıların karşısına 6GB ve 8GB’lık iki farklı seçenek çıkıyor. Aynı şekilde dahili depolama tarafında da 128GB ve 256GB’lık opsiyonlar mevcut.
Honor yeni amiral gemisi modelinde 3500 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir batarya tercih etmiş. Bu batarya 4A/10V 40W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yani Honor Magic 2’nin batarya performansı anlamında beklentileri karşıladığını söylemek mümkün. Bu noktadaki tek eksik kablosuz şarj desteğinin olmaması.
Honor Magic 2’de ekran altı parmak izi okuyucusunun haricinde 3D yüz tanıma özelliği de bulunuyor. Honor bu sistem için telefonun ön tarafına iki adet 2MP’lik derinlik kamerası ve kızıl ötesi sensör yerleştirmiş. Elbette bu teknolojinin Mate 20 Pro’da kullanılan sistem ile aynı olmadığını da belirtelim.
Tatmin edici kamera özellikleri
Huawei, Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerinde LEICA destekli kameralar kullanmıştı. Buna kıyasla Honor Magic 2’de kullanılan kamera modülleri biraz daha kalitesiz diyebiliriz.
Magic 2’nin arka tarafında 16 MP, f/1.8, PDAF, 16 MP, f/2.2, 24 MP B/W, f/1.8’lik üçlü ana kamera modülü yer alıyor. Bu kamera ile 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps videolar çekmek mümkün.
Telefonun ön tarafında ise Mechanical pop-up 16 MP, f/2.0, Mechanical pop-up 2 MP, f/2.4, depth sensor, Mechanical pop-up 2 MP, f/2.4, depth sensor özelliklerinde 3 kamera mevcut. Elbette ön taraftaki 3 kameranın temel görevi 3 boyutlu yüz taraması yapmak.
Honor Magic 2’nin kamera anlamında beklentileri karşıladığını söylemek mümkün. Fakat bu kameralardan Mate 20 Pro performansı beklemek de yanlış olur.
Son olarak Honor Magic 2 fiyatı hakkında da bilgi verelim. Honor Magic 2, 545 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Yani 6GB RAM + 128GB dahili depolamaya sahip versiyon için 545 dolar ödemeniz yeterli olacak. 8GB RAM + 256GB dahili depolama alanına sahip model içinse 700 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.
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