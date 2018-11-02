Honor Magic 2’nin özellikleri ve fiyatı

Son dönemde uçtan uca tam ekrana sahip telefonların oldukça popüler olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği üzere bu akım Vivo Nex S ve Oppo Find X ile başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta Xiaomi’de ilk tam ekranlı telefonu Mi Mix 3’ü tanıttı. Şimdi ise Xiaomi’nin ardından bir tam ekranlı model de Honor’dan geldi. Nitekim Honor’un hemen akabinde de bir başka Çinli üretici Lenovo tam ekranlı amiral gemisi modelini tanıtacak.

Bu telefonların en önemli ortak noktaları, tam ekran tasarımına karşın bir çentik içermiyor oluşları. Malum genelde tam ekran modellerde ön kamera ve sensorler çentik içerisine konumlandırılıyor. Çentiksiz modellerde ise kızaklı bir sistem vasıtasıyla ön kamera ve sensorler kasa içerisine gizleniyor. Ön kamerayla fotoğraf çekmek istediğinizde bu kızağı açmanız gerekiyor.

Nitekim Honor tarafından tanıtılan Magic 2’de tam olarak böyle bir sisteme sahip. Honor Magic 2 kızaklı yapısı ve 6 kamerası ile nihayet tanıtıldı.

Büyüleyici tasarım



Honor Magic 2, Huawei grubunun ilk tam ekranlı modeli. 157.3 x 75.1 x 8.3 mm ölçülerinde telefonun toplam ağırlığı 206 gram.