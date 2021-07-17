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Honor Magic 3 nasıl görünecek?

17.07.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşmakta olan Honor Magic 3 serisi akıllı telefonların Elizabeth olarak kodlanabileceğini açıkladı. TENAA sertifikasyon platformunun veri tabanında ortaya çıkan ELZ-AN00, ELZ-AN10 ve ELZ-AN20 telefonların Magic 3 ailesine ait olduğu görülüyor. 

Honor Magic 3 nasıl görünecek?

İddia edilen Magic 3’ün arkadan bir görüntüsü gösterilmektedir ve bu, telefonun arka yarısının ortasına dörtlü kamera kurulumunun yerleştirildiğini gösterir.

Tipster, Magic3’ün mühendislik prototipinin son derece kavisli kenarları olan 6.76 inçlik bir OLED şelale ekrana sahip olduğunu iddia etti. Ekranda hap şeklinde bir kesim yer alacak ve bu da ön tarafa bakan çift kamera ile donatılacağını gösteriyor. Ekranın 2772 x 1344 piksel çözünürlük sunması bekleniyor.

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Snapdragon 888 SoC’nin hız aşırtmalı versiyonu olan Snapdragon 888 Plus yonga setine sahip ilk akıllı telefonlardan biri olabilir . Honor Magic3 serisindeki standart model 66W şarj cihazı ile gelebilirken, daha yüksek model 100W şarj cihazı ve 50W kablosuz şarj cihazı ile donatılabilir.

Yukarıda gösterilen, bir tasarımcı ve bahşiş veren Benjamin Geskin’in Honor Magic 3 ‘ü canlandırmasıdır. Bu, kamera kurulumunun 1/1.5 inç sensörlü 48 megapiksel kameraya sahip olduğunu ve destek veya 100x yakınlaştırma taşıdığını gösteriyor. Bakalım cihaz pazarda nasıl bir satış rakamı yakalayacak.

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