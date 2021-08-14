Honor Magic3 ve Pro varyantını tanıttı

Honor’ın yeni amiral gemisi modeli Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 888 yonga seti ile geliyor. Sistemini 8GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 128GB.

Telefonda 1344 x 2772 piksel çözünürlüğünde 6.76 inçlik OLED ekran yer alıyor. Toza ve suya karşı IP54 sertifikası ile korunan cihaz kutudan ilk çıktığında Android 11 tabanlı Magic UI 5 ile çalışıyor. Bu arada telefonda Google servislerinin bulunduğunu da belirtelim.

Arka yüzünde 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, omnidirectional PDAF, 64 MP, f/1.8, (monochrome), 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) özelliklerinde 3’lü ana kamera modülü yer alan telefonun ön kamerası ise 13MP. Arka kamera ile 4K çözünürlükte 30 ve 60 fps video çekilebiliyor.

Telefonun bataryası ise 4600 mAh. Bu batarya 66W hızlı şarjı da destekliyor. Bu açıdan telefonun hayli iyi bir seçenek sunduğunu söyleyebiliriz.

Honor telefonun yurt dışı fiyatını ise 900 euro olarak belirlemiş durumda.

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