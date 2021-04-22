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Honor Play 5T Life duyuruldu! İşte özellikleri

22.04.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon bir basın açıklaması bile olmadan şirketin Çin mağazasında listelendi. Honor Play 5T Life, 6GB RAM ile birleştirilmiş bir MediaTek Helio P35 yonga seti tarafından desteklenmekte. Hibrit yuvada microSD (512 GB’a kadar) için yer olan 128 GB depolama alanı da mevcut.

Honor Play 5T Life duyuruldu! İşte özellikleri

Ön tarafta HD+ çözünürlüğe sahip 6,6 inç LCD ekran ve 8 MP selfie kamera için su damlası çentiği mevcut. Parmak izi tarayıcısı, aynı zamanda bir güç anahtarı olarak yan tarafa yerleştirilmiş. Arkada ise dört kamera var. Bunlar; 13MP ana kamera, 5MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü olarak çalışıyor. Telefonun bataryasının 5.000 mAh kapasitesi var ve 22.5W hızlı şarjı destekliyor.

HONOR PLAY 5T LIFE'IN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Honor Play 5T Life, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0′ı çalıştırıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 802.11 b / g / n ve Bluetooth 5.1 var. Hatta altta, USB-C bağlantı noktasının hemen yanına 3,5 mm ses jakı yerleştirilmiş.

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Telefonun fiyatı 1.299 CNY, yani yaklaşık 200 dolar veya 165 euro. Honor Play 5T Life, Mavi veya Siyah olarak mevcut. Cihaz şu anda ön sipariş / rezervasyon için açık. İlk satış 27 Nisan yani önümüzdeki hafta için planlanıyor. Cihaz akıllı telefon sektöründe kendine yer edinecek mi göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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