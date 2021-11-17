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Honor yeni amiral gemisi için kollarını sıvadı

17.11.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere Honor, uzun yıllar boyunca Huawei’nin yan markası olarak ün salmıştı. Fakat Huawei daha sonra Honor’ı Çin’deki bir konsorsiyuma satmak zorunda kalmıştı. Huawei'den ayrıldıktan sonra birden fazla telefon tanıtan Honor, şimdi ise yeni amiral gemisi için geri sayıma geçti.

Honor yeni amiral gemisi için kollarını sıvadı

Huawei, Honor’ı satınca, Honor üzerine uygulanan ambargolar da kalkmış oldu. Elbette Honor yönetimi bu iş için hayli mesai sarf etti. Yani tüm ambargolar durduk yere, birden bire kaldırılmadı.

Halihazırda satışa çıkan Honor modellerinde Google servisleri yer alıyor. Sadece bu durum bile Honor’ın hızlı bir şekilde satışlarını arttırmasını sağladı.

Çin’de de satışlarını artıran Honor, şimdi de model yelpazesini genişletme yönünde adımlar atıyor. Son sızdırılan bilgilere göre Honor, önümüzdeki ay yeni amiral gemisi modelini tanıtacak.

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HONOR 60 YOLDA

Honor 60’ın Qualcomm'un yeni yonga seti Snapdragon 898’le geldiği yönünde bazı bilgiler var. Fakat bunlar henüz doğrulanmış değil. Elbette burada bizi asıl ilgilendiren nokta bu telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı. Bunu da zaman gösterecek.

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