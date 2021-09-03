Honor, Xiaomi ve Apple’ı geride bırakmayı başardı

Hatırlanacağı üzere Honor, Huawei’nin alt markalarından birisiydi. Bu bağlamda Huawei için uygulanan ambargolar, Honor için de uygulandı. Yani Honor modellerinde de Google servisleri yer almıyordu. Doğal olarak Huawei gibi Honor’ın satışları da bu durumdan etkilendi.

Huawei, bir süre önce yan markası Honor’ı Çin’de oluşturulan bir konsorsiyuma satmıştı. Bu satış sonrasında Honor, akıllı telefonlarında Google servislerini kullanabilmek için düğmeye bastı.

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Google’ın Honor’a okey vermesinin ardından Çinli üreticinin satışları önemli bir oranda artış gösterdi. Çin kaynaklı son raporlara göre Honor Temmuz ayında 4 milyon akıllı telefon satarak Oppo ve Vivo’nun ardından 3. sırada yer aldı.

Honor bu başarısıyla 3.9 milyon telefon satan Xiaomi ve 3 milyon telefon satan Apple’ı geride bırakmış oldu. Muhtemelen Honor’ın bu başarısı sadece Çin ile sınırlı kalmayacaktır. Keza Google ambargosu öncesinde Honor pek çok pazarda önemli bir müşteri kitlesine sahipti. Görünen o ki Çinli üreticinin eski gücüne kavuşması sanıldığı kadar zor olmayacak. Tabi ki yeni bir ambargo ile karşılaşmazlarsa.

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