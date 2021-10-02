Honor yeni projelerine hazırlanıyor

Patent başvurusuyla birlikte paylaşılan görüntülerde, ön ve arka kısmın tamamını kaplayan geniş bir saran ekrana sahip dar bir telefon görülüyor. İlginç bir şekilde, cihazda ön kamera görünmüyor.

Arka tarafta, ekran parçalarının bir araya geldiği ve ekranın öne doğru yuvarlandığı küçük bir dikey çerçeve var. Etrafı saran bir ekrana sahip olduğu göz önüne alındığında , güç düğmesi en üste taşınmış. Arka paneldeki dikey çerçeve, LED flaşlı dörtlü kamera kurulumuna sahiptir. Sistem, Huawei Mate X katlanabilir akıllı telefondan ilham almış gibi görünüyor.

Ekran tamamen açıldığında, tablet boyutunda bir ekrana sahip olacak ve muhtemelen yaklaşık 11 inç boyutunda olacak. Bu, birkaç hafta önce bildirilen Huawei Mate katlanabilir akıllı telefona benzer bir şekilde olduğunu söyleyelim.

Ancak şirket, katlanabilir kameralı bir akıllı telefonu piyasaya sürmeden önce katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Halihazırda Honor Magic Flip ve Honor Magic Fold model adlarını kaydetti. Honor CEO’su George Zhao , şirket katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürdüğünde pazarın en iyisi olacağını söyledi.

OPPO, ekranın 6,7 inçten 7,4 inç’e çıkmasına izin veren yuvarlanabilir bir OLED panel kullanan OPPO X 2021 Yuvarlanabilir Konsept Akıllı Telefonunu zaten ortaya çıkardı . Ancak, cihaz ticari olarak mevcut değildir. Öte yandan Xiaomi, geçen yıl etrafı saran ekranlı Mi MIX Alpha akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü.

Nokia G300 5G resmi görüntüleri ortaya çıktı



