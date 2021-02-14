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  4. Hop Deresi'ni gören şaşkına döndü! Yüzlercesi telef oldu

Hop Deresi'ni gören şaşkına döndü! Yüzlercesi telef oldu

14.02.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Hop Deresi'ni gören şaşkına döndü! Yüzlercesi telef oldu

Adana'nın Kozan ilçesindeki Hop Deresi'ne gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Dereye gelen bölge sakinleri yüzlerce balığın telef olduğunu gördü.

Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi, Üçler yolu üzerinde bulunan Hop Deresi'nde toplu balık ölümleri gerçekleşti. Yüzlerce balık derede ölü olarak görülürken, yüzlerce kaplumbağa ve yengeçler de dere kenarlarına sığındı. Sudaki kirlilik dikkat çekerken birçok balığın can çekiştiği gözlendi.

Çevre sakinleri zirai ilaçlama yapanların derede tanklarını temizlediği için balık ölümlerinin gerçekleştiğini ileri sürdü.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık ölümleri üzerine su ve balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

İHA

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