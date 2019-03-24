HABER

Horoz dövüşü yaptırılan derneğe operasyon: 34 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 20:25 | Son Güncelleme

Niğde'de horoz dövüşü yapıldığı ihbarıyla bir derneğe düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı, 4 horoz koruma altına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de horoz dövüşü yapıldığı ihbarıyla bir derneğe düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı, 4 horoz koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezinde bir dernekte horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, derneğin horoz dövüşü için tasarlanan gizli bölümde 2 horozun dövüştürüldüğünü, bir kişinin hakemlik yaptığını ve 33 kişinin izlediğini belirledi.

Operasyonda, iş yeri sahibi Y.T. ile dövüşü seyreden 33 kişi gözaltına alındı. 2'si yaralı 4 horoz koruma altına alındı.

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
Brüksel'de ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteriBrüksel'de ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri
4 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu4 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
34 gözaltı dernek horoz dövüşü Niğde

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Bakan duyurdu! 'Çatı marka' geliyor!

Bakan duyurdu! 'Çatı marka' geliyor!

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli! Yarın tatil

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.