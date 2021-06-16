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  4. Hortum manzaralı evlenme teklifi! Bir ülke, bu evlilik teklifini konuşuyor

Hortum manzaralı evlenme teklifi! Bir ülke, bu evlilik teklifini konuşuyor

16.06.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, 29 yaşındaki Tom Bedard ve 26 yaşındaki Raya Maday'ı konuşuyor. Bulundukları yerden hortumu bizzat görme umuduyla Colorado'ya altı saat yolculuk yapan çift, hortumun önünde nişanlandı. Çift, o anları 'sıra dışı' olarak tanımladı.

Hortum manzaralı evlenme teklifi! Bir ülke, bu evlilik teklifini konuşuyor

ABD'li çift Tom Bedard ve Raya Maday'in fırtınalı bir ilişkisi olduğunu söylemek biraz yetersiz kalıyor. Öyle ki nişanlanmak için tam 6 saat yolculuk yapan çift, hortumun önünde evlilik yolunda ilk adımlarını attılar.

Şiddetli kasırga önünde nişanlanan meteorolog çift Tom ve Raya, hortumu bizzat görme umuduyla Colorado'ya altı saat araba sürdü.

''HİÇ HORTUM GÖRMEMİŞTİK''

O anları anlatan Tom şöyle konuşuyor: İkimizde meteoroloji uzmanıyız. Her zaman hava durumu hakkında konuşuyoruz. Hava konusunda tutkuluyuz ama daha önce hiç kasırga görmemiştik. Hava her zaman işbirliği yapmaz ve bir hortum bulmak her zaman zordu. Ama altı saat uzaklıkta bir kasırga görebilmemiz için küçük de olsa bir şans vardı ve bunu değerlendirdirdik. Bu oldukça sıra dışıydı.

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Tom kasırga girdabını izlerken DailyMail'e, ''Aklım adrenalin patlaması içinde bir karmaşaydı, sadece alıştırma yaptığım konuşmayı hatırlayabilmeyi ve onun için mükemmel bir şekilde sunmayı umuyordum' dedi.

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''KAÇ KİŞİNİN BAŞINA GELİR?''

Raya ise, ''Ne güzel bir fırtına yapısı diye düşünüyordum. Hortumu gördüğümde sağıma döndüm ve Tom'un sol dizinin de yere değdiğini gördüm. İlk kasırganızı görme ve evlenme teklif edilme hissi eşsiz. Bu kaç kişinin başına gelebilir ki'' diye konuştu.

Söz konusu fotoğraf kareleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

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