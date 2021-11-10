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Hoş geldin Exynos 2100'lü varyant: Samsung Galaxy S21 FE, Geekbench'te yakalandı!

10.11.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'un çıkışı yılan hikayesine dönen akıllı telefonu Samsung Galaxy S21 FE'nin Exynos 2100'lü varyantı, çapraz kıyaslama platformu Geekbench'te göründü.

Hoş geldin Exynos 2100'lü varyant: Samsung Galaxy S21 FE, Geekbench'te yakalandı!

Samsung Galaxy S21 FE için uzun zamandır bekleyiş var. Fakat Samsung tarafında, yeni Fan Edition modelin tanıtımı için tam bir sessizlik hakim. Ancak söylentiler ve raporlar tam da bu noktada devreye giriyor. Önceki söylentilere göre çip krizinden etkilendiği için tanıtımı ertelenen Galaxy S21 FE, Exynos ve Snapdragon olmak üzere iki farklı varyant ile geliyor. Şimdi ise Exynos 2100'lü Galaxy S21 FE varyantı Geekbench'te karşımıza çıkmış durumda.

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EXYNOS 2100'LÜ SAMSUNG GALAXY S21 FE'NİN GEEKBENCH SONUÇLARI

Geekbench listesindeki Galaxy S21 FE modelinin daha önce de söylediğimiz gibi Exynos 2100 ile desteklendiği görüldü. Geekbench sonuçlarına göre, testteki SM-G990E model numaralı Galaxy S21 FE, Geekbench testinden tek çekirdekte 1104 puan ve çift çekirdekte 3220 puan almayı başardı. Ayrıca test edilen varyantın 8 GB RAM'e sahip olduğu da elde edilen bilgiler arasında yer aldı.

Hoş geldin Exynos 2100'lü varyant Samsung Galaxy S21 FE Geekbench'te yakalandı

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GALAXY S21 FE NE ZAMAN TANITILACAK?

Galaxy S21 FE'nin çıkış tarihi için çok fazla iddia gündeme geliyor. Ancak en son raporlar, cihazın 4 Ocak'ta duyurulacağını gösteriyor. Bakalım Samsung, 4 Ocak'ta bizi yeni hayranlarına özel telefonlarıyla tanıştıracak mı? Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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