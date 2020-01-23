Hoşgörülü kişiler, psikolojik yönden daha sağlıklı ve mutlu

Toplumsal sağlamlık açısından bireyler arasındaki ilişki ve hoşgörünün önemine işaret eden NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, hoşgörünün temelinin ailede atıldığını söyledi.

FARKLILIKLAR SOSYAL YAŞAMIN ZENGİNLİĞİDİR

Toplum denildiğinde bir arada ve belirli kurallar içerisinde yaşayan, farklı özelliklere sahip insanların oluşturduğu sosyal yapının anlaşıldığını ifade eden İhsan Öztekin, “Bireylerin farklı ırk, inanç, kültüre ait olmalarına, farklı düşüncelere, görüşlere sahip olmalarına olumsuz anlam yüklememek aksine sosyal yaşamın, insan ilişkilerinin zenginliği olarak görmek gerekir. Bu nedenle farklılıklara hoşgörü ile yaklaşılmalıdır. Farklılıkların çatışmaya dönüşmesini, toplumsal kutuplaşmaların önüne geçilmesini ancak hoşgörü engelleyebilir” dedi.

HOŞGÖRÜNÜN TEMELİ AİLEDE ATILIYOR

Hoşgörünün aile öğrenilen bir kavram olduğunu belirten İhsan Öztekin, “Hoşgörünün temeli ailede atılır. Aile, sevginin, saygının ve hoşgörünün yaşandığı ilk toplumsal ortamdır. Çocuk hoşgörüyü, anne ve babası ile olan ilişkisinde öğrenir” dedi.

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, şu değerlendirmelerde bulundu: “Her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bu dönemde hoşgörü en küçük sosyal grup olan aileden başlayıp tüm toplum bireyleri ve sonrasında da uluslararası ilişkilerde kısaca dünyadaki her türlü insan ilişkilerinde etkili olmalıdır. Gerek bireysel ilişkilerde gerekse toplumsal ilişkilerde hoşgörülü olunmasında toplumun tanıdığı ve örnek aldığı kişilerin etkisi ve yönlendirmesi çok büyüktür. Siyasetçiler, kendi alanlarında öne çıkmış ve toplumca kabullenilmiş insanlar, sanatçılar, sporcular hoşgörünün oluşmasında çok etkilidirler. Farklı görüşlerdeki siyasi parti liderlerinin birbirine göstereceği hoşgörü tüm topluma örnek olur ve yayılır.”