Hoşlandığı erkek çirkin diye ağlayan kız sosyal medyada gündem oldu! "14 aydır takılı kaldığım bir çocuk var"

Sosyal medyada paylaşılan ilginç bir görünü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde kamera karşısına geçen genç bir kadın, "Hani bir sebep düşünüyorum. Bilmiyorum 14 aydır takılı kaldığım bir çocuk var mesela. Zaten son 3 senemi hatırlıyorum. Bana '100 tane çocuk göstersen diğer 99'unu seçerim. En son bunu gösteririm' diyorlar" diyerek ağlamaya başladı.

Sosyal medya kullanıcıları genç kadının ağladığı anlara yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ne dertler var be" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bence tamamen kurgu" yorumunu yaptı.