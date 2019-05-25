"Hozat Bebekleri" iki yılda markalaştı ve kooperatifleşti

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat Kaymakamlığınca 2017 yılında kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için hayata geçirilen oyuncak örgü bebek yapımı kursu, kooperatifleşerek ilçedeki kadınların ekmek kapısı oldu. Hozat ilçesinde, kaymakamlığın öncülüğünde İlçe Halk Eğitim Merkezinin (HEM) desteğiyle kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla geçen yıl başlatılan oyuncak organik örgü bebek yapımı kursu 2. yılında Hozat Bebekleri (HOBE) adıyla markalaştı. Yaşları 18 ile 60 arasında değişen ve haftada 750 ile bin oyuncak bebek üretebilen ev hanımları, el emeği göz nuru bebeklere her geçen gün artan ilgi nedeniyle daha organize çalışabilmek için Türkiye'de ilk defa kamu ve özel sektörün ortak olduğu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Hozat HEM'de kurs sorumlusu ve usta öğretici olarak görev yapan Seyran Dilekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Örgü bebek atölyesi olarak 10 kadınla başladığımız kurslarımızda 50 kadın istihdam ediliyor." dedi. Dilekçi, Hozat bebeklerine ilginin gün geçtikçe arttığını belirterek, şunları ifade etti:

"Ürünlerimiz Türkiye'de ve dünyada artık tanınıyor, 'HOBE' adıyla markalaştık. Her bir kadınımız 3 günde bir bebek üretebiliyor, 50 kadınımız ise ayda 750 bebek üretebiliyor. Ürünlerimize çok yoğun talep var. Bu ürünleri üretirken çocuklarımızı düşünerek üretiyoruz, çünkü biz de anneyiz. Çocuklarımızın sağlığı ve hijyeni bizler için çok önemli, o nedenle bu bebekler organik örgü bebeklerdir. Üzerinde ve içinde hiçbir şekilde metal ve kimyasal ürün bulunmamaktadır. Bu bebekler kirlendiğinde makineye atıp yıkanabiliyor. Oyuncak bebekler çok uzun süre çocuklara eşlik edebiliyor." Kursa katılarak bebek üreten Selma Yavuzer de projede başlangıcından itibaren yer aldığını söyledi. - Proje ile evden çıkan kadınlar üretime dahil oldu Kadınların proje ile evlerinden çıktığını ve üretime dahil olduğunu belirten Yavuzer, "Burası bizim için gerçekten güzel gelir kapısı oldu. Burada çalıştıkça psikolojimiz değişiyor, hem evimize katkıda bulunuyoruz hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, özgüvenimiz gelişiyor." dedi.