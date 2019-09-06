HPV aşısı ile rahim ağzı kanserini yenmek mümkün

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olma özelliğine sahip rahim ağzı kanserine sebep olan HPV virüsünün çoğunlukla cinsel yolla bulaştığını söyleyen Cemal Ünlü, kız çocuklarının kanserden korunmak için 9-15 yaş aralığında HPV virüsü aşısı olması gerektiğini ve 21 yaşından sonra evlenen kadınların da düzenli olarak kanser taramalarına gitmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Rahim ağzı kanserinin sıklıkla görülen bir tür olduğunu fakat taramalarla bu görülmelerin oranlarında ciddi azalma yaşandığını söyleyen Memorial Kayseri Hastanesi kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Cemal Ünlü, 'Rahim ağzı kanseri kadınlarda çok sık görülen kanserlerden biridir ancak son yıllarda yaşadığımız bilimsel gelişmelerle bu kanserin görülme sıklığında azalmaya gitmiş durumdayız. Burada iki yöntem çok önemli. Birincisi hastalarımızı aşılayarak HPV virüsünü yani rahim ağzı kanseri ortaya çıkmadan bunu engelleyebiliyoruz. Bu sıklıkların azaldığının görülmesindeki ikinci nedense, artık tarama yöntemleri çok geliştiği için birçok hastamız HPV virüsü kapmış olsa bile kanser öncesinde hastalığı yakalayıp tedavi edebildiğimiz için, günümüzde bu kanserin görülme sıklığında düşme görülmekte.