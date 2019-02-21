"HPV, her yıl 45 bin yeni baş ve boyun bölgesi kanseri nedeni"

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Oysu, her yıl dünya genelinde HPV enfeksiyonuna bağlı yaklaşık 45 bin yeni baş ve boyun bölgesi kanserinin geliştiğini belirterek, bademcik kanserinin bu konuda ön sıralarda olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Oysu, yaptığı yazılı açıklamada, İnsan Papillom Virüsü'nün (HPV) hem erkeklere hem kadınlara cinsel yolla bulaşan yaygın bir enfeksiyon olduğunu belirtti.

Oysu, HPV enfeksiyonu oluştuktan sonra kendiliğinden iyileşme olabileceği gibi, virüsün vücutta herhangi bir belirti yapmadan kalıp, yıllar içerisinde kanser hücrelerinin oluşmasına neden olabildiğini aktardı.

Çağatay Oysu, HPV enfeksiyonuna bağlı diğer kanserlerde olduğu gibi bademcik kanseriyle en sık ilişkili olan HPV türünün "HPV-16" olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"HPV günümüzde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların başını çekmektedir. Bütün kanserlerin yaklaşık yüzde 5'i HPV enfeksiyonuna bağlı gelişmektedir. Her yıl dünya genelinde HPV enfeksiyonuna bağlı yaklaşık 45 bin yeni baş ve boyun bölgesi kanseri gelişmektedir ve bademcik kanseri bunların önde gelenidir. HPV'ye bağlı bademcik kanseri, günden güne dramatik bir şekilde artmaktadır. HPV ile ilişkili bademcik kanseri, genellikle genç ve sağlıklı bireylerde görülür. HPV ilişkili bademcik kanserinde erken evrede yutma güçlüğü ve boğaz ağrısı gibi müphem belirtiler varken, ileri evrelerde yutma güçlüğü, boyunda şişlik ve ağız içinden kanama gibi belirtiler olabilir. Erken evre bulgu olarak bademcik üzerinde hafif kızarıklık ve şişlik olabileceği gibi, ileri evrelerde nefes almayı zorlaştırabilecek kadar bademcikte büyümeye ve boyunda sıçramaya bağlı şişlikler görülebilir."