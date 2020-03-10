HPV nedir? Çok eşli cinsel yaşam bu hastalığı tetikliyor

HPV’ye bağlı siğillerin karın, kasıklar, makat kısmına doğru yayılabilmesi nedeniyle cinsel yolla bulaşan pek çok hastalığa karşı koruma sağlayan kondomun HPV’den koruyamadığını belirten Dr. Akkurt, HPV tedavisinde biorezonanstan yararlanılabildiğini açıkladı.

YILLAR SONRA KANSERE ÇEVİREBİLİYOR

Farklı HPV türleri olup bazılarının genital siğillere yol açtığını, bazılarının kanser riski taşıdığını kaydeden Dr. Sinan Akkurt, “Bu kanserler arasında başta rahim ağzı ve penis kanseri olmak üzere, bağırsak, yemek borusu, gırtlak, dil, geniz kanserleri gelmektedir. Kanserin gelişmesi yıllar veya on yıllar alabilir. HPV, nadiren de olsa cinsel ilişki dışında da bulaşabilen bir virüstür.” dedi.

KULUÇKA SÜRESİ 2 AY İLE 6 YIL

Kadında ve erkekte genital bölgede bazen bir bölümde, bazen yaygın olarak gelişen, karnabahar görünümlü yaygın ya da toplu iğne başı büyüklüğünde noktalar halinde ağrısız, kısmen sert kitleler şeklinde kendini gösteren HPV, vajinal, oral ya da anal seks yoluyla yayılabiliyor. Doğum sırasında bebeğe bulaşabiliyor. Önleme açısından HPV aşısı yapıldığını söyleyen Dr. Akkurt, “HPV vücuda bir kez girdiğinde hücreler içine yerleşerek dönemsel olarak tekrarlayan enfeksiyona yol açabilir. Kuluçka süresi virüsün tipine göre iki ay ile altı yıl arasında değişebilmektedir. Bu nedenle HPV bulgusu olan bireylerin partnerlerinin de herhangi bir şikayetleri henüz olmasa bile tedavi edilmesi gerekir.” diyor.