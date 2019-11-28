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Hrant Dink cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:04 | Son Güncelleme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, cinayetin faili Ogün Samast'ın otogarda yakalandığı Samsun'da o dönem Samsun İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Fikret Yalman'ın tanıklığına başvuruluyor

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı dava, cinayetin faili Ogün Samast'ın otogarda yakalandığı Samsun'da o dönem görevli olan tanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve gazeteci Ercan Gün'ün, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı. Diğer tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Muharrem Demirkale'nin katılmadığı duruşmada, dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz'ün de bulunduğu 5 tutuksuz sanık hazır bulundu. Müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti.

Duruşma, önceki celselerde alınan ara kararlar doğrultusunda tanık olarak dinlenilmesine karar verilen dönemin Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, cinayet faili Ogün Samast'ın otogarda yakalanması ve emniyette görüntülerinin alınmasıyla ilgili bilgilerine başvurulmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda eski Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Fikret Yalman'ın tanık olarak beyanı alınıyor.

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