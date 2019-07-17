Hrant Dink cinayetine ilişkin ayrılan davada karar

İSTANBUL (AA) - Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden görülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolma ihtimali nedeniyle dosyası ayrılan Erhan Tuncel'e 99,5 yıl, Ogün Samast'a 2,5 yıl, Yasin Hayal'e 7,5 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Hayal ve Ogün Samast ile tutuksuz sanıklar Osman Hayal, Ersin Yolcu ve Zeynel Abidin Yavuz'un Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katılımı sağlandı. Tutuksuz sanık Erhan Tuncel ile Dink ailesinin avukatları ile bazı sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Ogün Samast, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ifade ederek, "Bu olayla ilgili kim varsa anlatmış durumdayım. Olay tarihinde yaşımın küçük olması, cahilliğimin kullanılması gibi gerekçelerle ve tüm sanıklar hakkında bildiklerimi anlatmış olmam nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. 13 yıldır kendimi geliştirmem ve suç işlememe kararlılığımın değerlendirilmesini, örgüt üyeliğinden beraatimi talep ediyorum." dedi.