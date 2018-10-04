Hristiyan milletvekili Tuma Çelik'in din hanesine 'İslam' yazıldı

HDP'li Tuma Çelik, 24 Haziran seçiminden sonra dağıtılan kimlik kartını önce incelemediğini, ancak merak eden bir arkadaşının ilgisi üzerine yanlışlığı fark ettiğini açıkladı.
600 milletvekili arasında yalnız kendi kimliğinde hata yapılması nedeniyle Meclis Başkanlığı'ndan özür beklediğini ve düzeltme için bizzat başvuracağını belirten Çelik şunları söyledi:
"600 tane kimliktir, binlerce, milyonlarca sayı değil bu. 80 milyonluk bir ülkede TBMM üyelerine verilen kimliklerin bu kadar düzensiz yapılmış olması beni rahatsız etti. Bir yanlışlıktır, eksikliktir, fakat 600 milletvekili içerisinde şimdiye kadar Müslüman olan milletvekilinin kimliğinde Hristiyan yazıldığını görmedik.
"İLK KEZ KARŞIMA ÇIKAN BİR MESELE DEĞİL"
Bu aslında ilk kez karşıma çıkan bir mesele değil. Birçok yerde, etrafımdaki Hristiyan, Süryani ailesinde bazen din hanesinde İslam yazıldığını gördüm. Laik bir devlet ise bütün inanışlara, farklı bir din, mezhep, farklı bir tarikat olabilir; hepsine eşit yaklaşmak zorundayız."
TUMA ÇELİK KİMDİR?
1964 yılında Midyat’ın Anhil köyünde doğdu. 9 yaşında İstanbul’a, 1985 yılında İsviçre’ye göç etti. 7 yıl önce Türkiye’ye geri döndü. 20 yıldır aktif olarak Süryanilerle ilgili çalışmaların içinde yer alan Çelik, bu konuda birçok araştırma yaptı ve bu çalışmalarını değişik seminer ve sempozyumlarda ortaya koydu. Mart 2012 tarihinde aylık Süryanice ve Türkçe yayınlanan "Sabro" Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Çelik, Evli ve 4 kız babası.
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