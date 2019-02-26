HSG (İlaçlı Rahim Filmi) nedir, hangi durumlarda istenir?

TETKİKLER HANGİ DURUMLARDA İSTENİR?
HSG, klasik röntgen çekimine benzer bir prensip ile rahim içi yapısı ve tüplerin yapısının görüntülenmesinin sağlar. Bu tetkik hekiminiz tarafından genellikle şu durumlarda istenebilir;
Gebelik elde edilememesi (infertilite, kısırlık) nedeni ile başlanacak tedaviler öncesi rahim iç duvarının yeterli hacimde ve uygun anatomik yapıda olup olmadığı, tüplerin açık ve yapısının düzenli olup olmadığının araştırılması için.
Tekrarlayan gebelik kayıplarının nedeninin araştırılması sırasında.
Kanama düzensizlikleri (rahim içinde adet kanı akışını bloke eden yapışıklıklar veya kanama artışına yol açabilecek miyom polip gibi yapıların araştırılması için).
Aile planlaması yöntemi olarak cerrahi müdahale ile tiplerin bağlanması veya bağlanmış tüplerin açılması sonrasında, başarılı olunup olunmadığının tespiti için.
HSG çekimi rahim içi duvarının görüntülemeye en uygun olduğu dönemde, yani adet kanamanızın hemen bitiminde yapılmalıdır ve randevunuz bu şekilde düzenlenir. İşlem sırasında anestezi almanız planlanmamış ise işlemden bir saat kadar önce tek doz ağrı kesici alabilirsiniz.
İŞLEM NE KADAR SÜRÜYOR?
Randevunuza gelirken rahat giysiler giymeniz ve takılarınızı evde bırakmanız önerilir. İşleminiz yaklaşık 15-30 dakika sürecek ve kabaca bir jinekolojik muayeneye benzer şekilde yapılacaktır. Öncelikle sizden çekim için hazırlanmış olan sedyeye sırtüstü uzanmanız istenir, muayene pozisyonu sağlandıktan sonra rahim ağzından ince bir kanül ile bir miktar sıvı rahim içine enjekte edilerek bu sırada çekimler yapılır. Sıvının rahim içi ve tüplere dağılışı sırasında hafif bir ağrı hissedilebilir.
Çekim esnasında elde edilen görüntüler aynı anda değerlendirilerek yeterli bulunmuş ise işleme son verilir. İşlem bittikten sonra birkaç gün kramp tarzında hafif kasık ağrıları olabilmekle birlikte günlük hayatınıza devam etmenize engel teşkil edecek herhangi bir şey beklenmez. Ancak şiddetli ağrı, ateş, kötü kokulu akıntı, bulantı kusma gibi durumlarda acilen hekiminiz ile görüşmeli ve hastaneye başvurmalısınız.
HANGİ DURUMLARDA HSG ÇEKİMİ YAPILMAMALI/ERTELENMELİ?
Bazı koşullarda HSG çekimi yapılmamalı veya ertelenmelidir. Örneğin, bilinen veya şüphelenilen bir gebelik durumunda, bilinen herhangi bir ilaç alerjisi durumunda veya halen devam eden veya tedavisi henüz tamamlanmamış genital bölge enfeksiyonunuz varsa hekiminizi bilgilendirmelisiniz.
Aktif veya tedavisi tamamlanmamış uzun süreli genital enfeksiyonlar sırasında çekim yapılması durumunda enfeksiyon etkenleri rahim içi ve tüplere hatta karın boşluğuna taşınarak yaygın karın içi enfeksiyon odakları oluşmasına yol açabilir.
Bu nedenle çekimin tedavi sonrasına ertelenmesi önemlidir. HSG çekimi sırasında kullanılan radyasyon dozu ise düşük miktardadır ve gereği halinde çekim yapılmasının getireceği faydalardan daha az risk teşkil eder.
Op. Dr. Tuba Tarhan Gümüş
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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