HSG (İlaçlı Rahim Filmi) nedir, hangi durumlarda istenir?

TETKİKLER HANGİ DURUMLARDA İSTENİR?

HSG, klasik röntgen çekimine benzer bir prensip ile rahim içi yapısı ve tüplerin yapısının görüntülenmesinin sağlar. Bu tetkik hekiminiz tarafından genellikle şu durumlarda istenebilir;

Gebelik elde edilememesi (infertilite, kısırlık) nedeni ile başlanacak tedaviler öncesi rahim iç duvarının yeterli hacimde ve uygun anatomik yapıda olup olmadığı, tüplerin açık ve yapısının düzenli olup olmadığının araştırılması için.

Tekrarlayan gebelik kayıplarının nedeninin araştırılması sırasında.

Kanama düzensizlikleri (rahim içinde adet kanı akışını bloke eden yapışıklıklar veya kanama artışına yol açabilecek miyom polip gibi yapıların araştırılması için).

Aile planlaması yöntemi olarak cerrahi müdahale ile tiplerin bağlanması veya bağlanmış tüplerin açılması sonrasında, başarılı olunup olunmadığının tespiti için.

HSG çekimi rahim içi duvarının görüntülemeye en uygun olduğu dönemde, yani adet kanamanızın hemen bitiminde yapılmalıdır ve randevunuz bu şekilde düzenlenir. İşlem sırasında anestezi almanız planlanmamış ise işlemden bir saat kadar önce tek doz ağrı kesici alabilirsiniz.