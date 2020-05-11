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HSK'dan Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 13:31 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

HSK'dan Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme

Hakim Pehlivan'ın sosyal medya hesabından, ölüm orucu eylemine ara verdikten iki gün sonra hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

Ayrıntılar birazdan...

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