HSK'dan Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme

Hakim Pehlivan'\u0131n sosyal medya hesab\u0131ndan, \u00f6l\u00fcm orucu eylemine ara verdikten iki g\u00fcn sonra hayat\u0131n\u0131 kaybeden Grup Yorum \u00fcyesi \u0130brahim G\u00f6k\u00e7ek ile ilgili payla\u015f\u0131mlarda bulundu\u011fu belirtildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Uzmanlardan ikinci dalga uyar\u0131s\u0131! O il\u00e7edeki g\u00f6r\u00fcnt\u00fc 'pes' dedirtti!Kuzey Afrika s\u0131caklar\u0131 geliyor! \u0130stanbullular bu haftaya dikkatBademcik iltihab\u0131 savunmay\u0131 bozuyor