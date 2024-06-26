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HSK üyesinin fotoğrafını da göndermiş! İhraç edilen hakimin ‘büyücü’ ile yazışmaları ortaya çıktı…

26.06.2024 07:40
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Hakkındaki skandal iddiaların ardından görevden ihraç edilen hakim G.A.'nın hakim ve savcıların soruşturmalarına bakan HSK üyesinin fotoğrafını göndererek bir büyücüden yardım istediği ortaya çıktı. Skandal hakimin sözde büyücü ile yaptığı whatsapp yazışmaları da ortaya çıktı.

HSK üyesinin fotoğrafını da göndermiş! İhraç edilen hakimin ‘büyücü’ ile yazışmaları ortaya çıktı…

İhraç edilen Hakim G.A.'nın hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili Arap büyücüden yardımcı olması için hakim ve savcıların soruşturmalarına bakan HSK üyesinin fotoğrafını da gönderdiği ortaya çıktı.

2019 yılında Edirne’de görev yaptığı sırada karıştığı olaylar nedeniyle kendisi ve işbirliği yaptığı kişiler hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na birçok şikayet yapıldı. Bu şikayetler üzerine açılan soruşturmalar sonucu müfettişlerin hazırladığı rapor G. A.’nın ihraç edilmesi yönündeydi.

10haber'in haberine göre; hakim ve savcıların soruşturmalarına bakan HSK 2. Dairesi olduğundan G.A., bir büyücüden bu konuda yardım istiyor. Büyücü ile yaptığı Whatsapp yazışmalarında hakim ve savcıların soruşturmalarına bakan HSK üyesinin de fotoğrafını gönderdiği ortaya çıktı.

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DAHA ÖNCE DE BÜYÜCÜDEN YARDIM İSTEMİŞ

G.A. daha önce de kendisini HSK’ya şikayet eden Avukat Kerim Kazan’ın fotoğrafını göndererek Arap büyücüden yine yardım istemişti.

G. A.’nın avukatı Levent Göktaş’la yaptığı görüşmede de HSK müfettişlerinin kendisinin ihracını talep ettiğini belirterek Göktaş’a “Emekli olmalı mıyım” diye sorduğu Whatsapp yazışmalarına yansıdı.

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Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan hakim G.A.'nın, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı işlemler nedeniyle açığa alındığını, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini açıklamıştı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
hakim büyücü hsk
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