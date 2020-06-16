HTC küllerinden doğdu: HTC Desire 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

HTC Desire 20 Pro geçtiğimiz hafta, HTC Tayvan tarafından ilk kez bir poster aracılığıyla gösterilmiş ve biz de size bu haberi buradan duyurmuştuk. O paylaşım ardından HTC bugün kamuoyunun karşısına çıktı ve HTC Desire 20 Pro'nun ve HTC U20 5G'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Ancak biz bu haberimizde HTC Desire 20 Pro'yu inceleyeceğiz.

HTC DESİRE 20 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

HTC Desire 20 Pro özellikleri arasında 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Bu ekran sol üstünde bir kamera deliğine sahip. Bu kamera deliğinde telefonun 25 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Desire 20 Pro'nun kalbinde ise Snapdragon 665 işlemcisi, 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Tabi HTC tarafından microSD kart desteği de unutulmamış.

HTC Desire 20 Pro'nun arka tarafına geçelim. Maalesef bir parmak izi okuyucusu ile karşılaşıyoruz. Maalesef diyoruz çünkü günümüzde birçok üreticinin ekran altına aldığı parmak izi okuyucusunun, HTC Desire 20 Pro'da da ekranın altında bulunmasını isterdik. Bunun dışında telefonun arka tarafında 48 MP çözünürlüğünde ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Desire 20 Pro'nun arka kapağının altında ise Quick Chargee 3.0 desteğine sahip olan 5.000 mAh gücünde bir batarya yatıyor.

HTC DESİRE 20 PRO FİYATI

HTC Desire 20 Pro fiyatı için herhangi bir açıklama yapmadı. Telefonun fiyatının yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.

