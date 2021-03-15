HTC Wildfire E3 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

HTC akıllı telefon pazarında eskisi kadar aktif değil. Ancak bu firmanın yeni akıllı telefonlar çıkarmadığı anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz dönemde HTC Wildfire E2'yi tanıtan firma, HTC Wildfire E2'nin halefi HTC Wildfire E3'ün duyurusunu gerçekleştirdi.

HTC WİLDFİRE E3 ÖZELLİKLERİ

HTC Wildfire E3'ün özellikleri arasında HD+ çözünürlüğe sahip 6,51 inçlik IPS bir ekran var. Ekran ufak bir çentik barındırıyor. Bu çentikte telefonun 13 MP'lik ön kamerası bulunuyor. Ekranın altında MediaTek Helio P22 işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Parmak izi okuyucusu arkasına yerleştirilen Wildfire E3, gücünü ise 4.000 mAh'lik bataryasından karşılıyor.

Wildfire E3'ün arkasında dikey olarak yerleştirilmiş dört adet kamera bulunuyor. Bu kameralar 13 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik kamerası olarak görev yapıyor. Android 10 ile kutudan çıkan akıllı telefon, polikarbonat bir gövdeye sahip.

HTC WİLDFİRE E3 FİYATI

HTC Wildfire E3'ün fiyatının yaklaşık 150 euro olduğu belirtiliyor. Mavi ve siyah renklerle gelen akıllı telefonun Rusya dışında satışa sunulup sunulmayacağı ile alakalı herhangi bir bilgi mevcut değil.

