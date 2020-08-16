HTC yeni nesil orta segment modelini Avrupa’da satışa sunuyor

Tayvanlı üretici, son birkaç yıldır satışa sunduğu modellerle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaramamıştı. Katı fiyat politikasında ısrarcı olan HTC, bunun bedelini biraz ağır ödedi.

Hali hazırda HTC’nin Türkiye de dahil pek çok pazarda yokları oynadığını söylemek pek de yanlış bir ifade olmayacaktır.

HTC kısa bir süre önce orta segmente hitap eden yeni bir model tanıtmıştı. Desire 20 Pro ismiyle tanıtılan modelin Avrupa’da satışa sunulup sunulmayacağı bir süredir soru işaretiydi. Nitekim bu soru işareti de artık netlik kazandı.

HTC’nin resmi hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Desire 20 Pro’nun Avrupa’da satışa sunulacağı onaylandı.

HTC Desire 20 Pro Avrupa fiyatı ise 269 euro olarak belirlenmiş durumda. Aslında bu fiyatın hayli uygun olduğu söylenebilir. Bu arada dip not olarak belirtelim.

Desire 20 Pro’da SD 665 yonga seti, 6GB RAM, 128GB dahili depolama ve 5000 mAh batarya bulunuyor. Cihazın arka yüzünde 48MP + 8MP + 2MP + 2MP’lik 4’lü ana kamera modülü bulunuyor. Cihazın ön kamerası ise 25 MP.

Fortnite App Store ve Play Store’dan kaldırıldı! Epic Games dava açacak!



