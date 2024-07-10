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HTTP ve HTTPS nedir, ne işe yarar? HTTP ve HTTPS farkı

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
09.07.2024 20:25
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İnternet kullanımının hızla artması ile birlikte bazı güvenlik problemleri de ortaya çıkabilmektedir. Bu problemlerden en önemlisi de bazı web sitelerine bağlanılırken karşılaşılan “güvenli değil” uyarısıdır. Bu uyarı genel olarak web sitelerinin herhangi bir SSL güvenlik sertifikasına sahip olmamasından kaynaklıdır. Bu noktada HTTP ve HTTPS kavramları da devreye girmektedir. Peki, HTTP ve HTTPS nedir, ne işe yarar, HTTP ve HTTPS farkı nedir?

HTTP ve HTTPS nedir, ne işe yarar? HTTP ve HTTPS farkı

İnternet birçok kullanıcı için en önemli iletişim ağlarından biridir. Kullanıcılar herhangi bir konu hakkında bilgi edinmek için tarayıcıları üzerinden çeşitli web sitelerini ziyaret etmektedir. Bu siteleri ziyaret esnasında karşılarına HTTP ve HTTPS gibi önemli terimler çıkabilmektedir. Web sitelerinin URL bağlantılarının hemen ön kısmında yazılı olan bu terimleri iyi bilmek oldukça önemlidir.

HTTP nedir?

İnternet tarayıcısı üzerinden herhangi bir web sitesine giriş yapıldığında URL bölümünde genellikle HTTP denilen bir kavramla karşılaşılır. Açılımı “Hyper Text Transfer Protocol” olarak öne çıkan bu kavramın Türkçe karşılığı ise “Hiper Metin Transfer Protokolü” olarak bilinmektedir. İnternet ortamında web sitelere girişlerde kullanıcılar bu kavramı doğrudan yazmaz. Ancak web sitesinin bağlantı kısmında bu terim otomatik olarak karşılarına çıkmaktadır. Web site sayfalarının görüntülenmesini sağlayan, server ile internet kullanıcıları arasındaki veri alışverişlerinin kurallarını belirtilen protokol, HTTP olarak ifade edilmektedir.

HTTPS nedir?

HTTPS terimi, HTTP olarak öne çıkan web sitelerinde herhangi bir güvenlik şifresi olmadığında karşılaşılan bir terimdir. Açılımı “Secure Hyper Text Transfer Protocol” olarak bilinen bu terimin Türkçe karşılığı ise “Güvenli Metin Aktarma Protokolü” şeklindedir. İnternet ortamında kullanıcıların web sitelerini ziyaret ederken girdikleri kişisel bilgilerin korunması son derece önemli bir konudur. Bu noktada SSL sertifikası devreye gitmektedir. Güvenlik şifresi olan web sitelerinde HTTPS protokolü söz konusudur.

HTTP ne işe yarar?

Hyper Text Transfer Protokolü olarak bilinen HTTP protokolü, internet tarayıcısı üzerinden ziyaret edilen web sitelerinin URL bağlantılarının hemen ön bölümünde yazılı olan bir kavramdır. Bu internet protokolü yaygın olarak seksen numaralı iletişim bağlantı noktasını kullanarak çalışmaktadır. Tam da bu esnada HTTP nasıl çalışır konusu karşımıza çıkabilir.

Server olarak bilinen Türkçe karşılığı sunucu olan sunucularla interneti kullanan kişiler arasında meydana gelen veri alışverişinde birtakım kurallar kullanılmaktadır. Bu kurallar HTTP denilen internet protokolü üzerinden gerçekleşmektedir. İnternet kullanıcıları ziyaret etmek istedikleri web sitelerinin bağlantı adresini adres çubuğuna yazdıklarında HTTP aracılığıyla girilmek istenen web siteye bir istek gönderilir. Bu istek onaylandığında kişiler web sitelere kolayca giriş yapar.

HTTPS ne işe yarar?

HTTPS de tıpkı HTTP gibi bir internet protokolü olarak aynı işleve sahiptir. İnternet kullanıcıları ziyaret etmek istedikleri web siteye giriş yaparken o site içerisinde SSL güvenlik sertifikası olmayabilir. Bu noktada HTTPS kavramı devreye girmektedir. HTTPS internet protokolü bünyesinde güvenlik sertifikası da bulunmaktadır. Bu bağlamda HTTPS nasıl çalışır konusu gündeme gelebilir.

HTTPS internet protokolü de HTTP ile aynı işlemi yapmakta ve internet kullanıcıları girmek istedikleri web sitelerine yönlendirmektedir. Ancak her iki internet protokolü arasında temel bir fark söz konusudur. HTTP internet protokolü bünyesinde SSL güvenlik sertifikası ve güvenlik şifrelemesi bulunmazken HTTPS internet protokolünde güvenlik ön plandadır. Bu durum HTTP ve HTTPS farkı olarak karşımıza çıkar.

Express
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