Huawei App Gallery için ödül havuzu oluşturdu

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, ABD tarafından uygulanan ambargo sonrasında zor günler yaşamaya başlamıştı.

Bilindiği üzere Huawei’nin son 1 yıl içerisinde çıkardığı modellerde Google servisleri yer almıyor. Dolayısıyla kullanıcılar uygulamaları Huawei’nin kendi uygulama mağazası olan App Gallery’den indiriyorlar. Fakat bu uygulama mağazasının şu andaki içeriği Google Play ile kıyaslandığında hayli sönük kalıyor. Bu sebeple Huawei bu mağazanın içeriğini zenginleştirmek için harekete geçmiş durumda.

HUAWEİ GELİŞTİRİCİLERE ÖDÜL DAĞITACAK

Yapılan açıklamada Huawei’nin bağımsız oyun geliştiriciler için 30.000 euroluk bir ödül havuzu oluşturduğu belirtildi. Ayrıca en çok beğenilen oyunların Huawei’den 1000’er euroluk reklam kuponu kazanacağı da açıklandı.

Huawei App Gallery’de en çok beğenilen bağımsız oyunlar ilk 2 yıl boyunca yapımcısına gelir pastasından yüzde 85’lik bir pay kazandıracak.

App Gallery dünya genelinde 700 milyondan fazla cihazda kullanılıyor.

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