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Huawei’den Android Pie hamlesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.12.2018 09:50 | Son Güncelleme

Android güncellemeleri konusunda müşteri memnuniyetini ön planda tutan firmalardan biri olan Huawei, 3 cihazını daha Android Pie sürümüne yükseltecek. İşte detaylar.

Huawei’den Android Pie hamlesi

Genel olarak Android tabanlı bir akıllı telefon satın alanların öncelikli kriterlerinden birisi de güncelleme desteği. Malum, Apple yeni bir iOS sürümü çıkartacağı zaman bunu eş zamanlı olarak tüm güncel modelleri için yayınlıyor. Fakat Android tarafında işler biraz daha farklı.

Google, Android Pie’ın kararlı sürümünü yayınlayalı 4 aylık bir süre geçti. Fakat bu 4 aylık süre içerisinde Android Pie’e yükseltilmemiş olan yüzlerce model bulunuyor. Üstelik burada 3 – 4 senelik cihazlardan bahsetmiyoruz. 2017 ve 2018’de çıkmış olan pek çok telefon bile henüz Android 9’a yükseltilmiş değil.
Örneğin Samsung, akıllı telefon pazarının lider ismi olmasına karşın henüz hiç bir modelini Android 9’a güncellemedi. Fakat bu konuda önemli adımlar atan firmalar da yok değil. Nitekim bunlardan birisi de Huawei.

Çinli üretici geçtiğimiz gün itibariyle Mate 10 Pro, P20 ve P20 Pro modelleri için Android 9 güncellemesini yayınladı. Güncelleme ilk olarak Avrupa’daki kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yani an itibariyle Mate 10 Pro, P20 ya da P20 Pro kullanıcısıysanız telefonunuzu Android Pie’a yükseltebilirsiniz.
Öte yandan güncellemenin kısa süre içerisinde global hale geleceğini de belirtelim. Eğer yurt dışından alınma bir cihaz kullanıyorsanız, güncelleme telefonunuza biraz gecikmeli olarak da gelebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Android Pie

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