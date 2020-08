Huawei'den Galaxy Z Fold 2'ye cevap Huawei Mate X2 ile geliyor!

Huawei katlanabilir akıllı telefon piyasasında Huawei Mate Xs ile yer alıyor. Huawei Mate Xs'i Samsung'un aksine içe doğru değil dışa doğru katlayan Huawei, bu kararıyla Samsung Galaxy Fold'a nazaran daha kullanışlı bir tasarım sundu. Fakat Samsung hatalarından ders aldı ve geçtiğimiz hafta hataları düzeltilmiş bir Galaxy Z Fold 2 tanıttı. Yine ekranı içe doğru katlanan Galaxy Z Fold 2, gelen bilgilere bakılırsa Huawei'yi de harekete geçirmiş durumda.

Huawei, başarılı tahminler yürüten iki farklı sızıntı kaynağına göre, Huawei Mate X2 adında katlanabilir bir akıllı telefon üretmek için kollarını sıvadı. Ancak gelen iddialara bakılırsa bu akıllı telefon Huawei Mate Xs'e göre bazı değişiklikler sunacak. Huawei Mate X2, tıpkı Samsung Galaxy Z Fold 2'de olduğu gibi içe doğru katlanan bir ekran tasarımıyla gelecek.

The Mate X2 will have the same panel size as the original Mate X, 8.03”. But it is in-folding rather than out-folding.