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Huawei'den Galaxy Z Fold 2'ye cevap Huawei Mate X2 ile geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2020 11:24 | Son Güncelleme

Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu yolda. İddialara göre Huawei, Huawei Mate Xs'in ardından Huawei Mate X2 adında bir akıllı telefon daha üretecek. Fakat bu katlanan akıllı telefonun ekranı Huawei Mate Xs'e değil, Galaxy Z Fold 2'ye benzeyecek.

Huawei'den Galaxy Z Fold 2'ye cevap Huawei Mate X2 ile geliyor!

Huawei katlanabilir akıllı telefon piyasasında Huawei Mate Xs ile yer alıyor. Huawei Mate Xs'i Samsung'un aksine içe doğru değil dışa doğru katlayan Huawei, bu kararıyla Samsung Galaxy Fold'a nazaran daha kullanışlı bir tasarım sundu. Fakat Samsung hatalarından ders aldı ve geçtiğimiz hafta hataları düzeltilmiş bir Galaxy Z Fold 2 tanıttı. Yine ekranı içe doğru katlanan Galaxy Z Fold 2, gelen bilgilere bakılırsa Huawei'yi de harekete geçirmiş durumda.

HUAWEİ, MATE X2 İLE ALIŞKIN OLDUĞU EKRAN TASARIMINI BIRAKIYOR

Huawei, başarılı tahminler yürüten iki farklı sızıntı kaynağına göre, Huawei Mate X2 adında katlanabilir bir akıllı telefon üretmek için kollarını sıvadı. Ancak gelen iddialara bakılırsa bu akıllı telefon Huawei Mate Xs'e göre bazı değişiklikler sunacak. Huawei Mate X2, tıpkı Samsung Galaxy Z Fold 2'de olduğu gibi içe doğru katlanan bir ekran tasarımıyla gelecek.

HUAWEİ MATE X2 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Huawei Mate X2 hakkında bilinenler şimdilik oldukça sınırlı. Ancak katlanabilir akıllı telefonun Galaxy Note'un S-Pen'i gibi bir stylus kalemi ile gelmesi ihtimaller arasında. Ayrıca Huawei Mate 40 ailesinde kullanılması beklenen Kirin 1000 işlemcisi de bu telefona güç verebilir.

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