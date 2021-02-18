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Huawei'den Huawei Mate X2 için ipucu niteliğinde poster!

18.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Huawei'den Huawei Mate X2 için ipucu niteliğinde poster!

Huawei Mate X2'nin tanıtım tarihi yaklaşıyor. Huawei ise tanıtım öncesi paylaşımlarına hız verdi. Çinli akıllı telefon üreticisi, Huawei Mate X2 için yeni bir poster yayınladı. Posterde Huawei Mate X2'nin tasarımına dair ipuçları bulunuyor.

Huawei Mate X2, uzun bir süredir gündemde. Zira Çinli markanın Mate X ile başlayan katlanabilir akıllı telefon serisi, şimdilerde Mate X2'ye güncellenmek üzere. Huawei cihazın resmi duyurusunu yaptı ve Mate X2 ile tanışacağımız tarihi açıkladı. Ancak Huawei, bununla da yetinmedi ve Mate X2 hakkında ipucu niteliği taşıyan paylaşımlarına devam etti. Tıpkı yaptığı son paylaşım gibi.

HUAWEİ MATE X2 İÇİN SAAT TEMALI YENİ PAYLAŞIM

Huawei resmi Weibo hesabı üzerinden paylaştığı poster ile Huawei Mate X2'nin tasarımına dair yeni bir ipucu verdi. Daha önce Mate X2'nin tanıtım tarihinin duyurulduğu posterde de gördüğümüz üzere, yeni nesil katlanabilir akıllı telefon içe katlanır bir yapıyla geliyor. Yeni posterde de bu kanıtlanıyor. Buradaki analog saat detayının da oldukça hoş olduğunu söylememiz gerek.

Huawei Mate X2

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HUAWEİ MATE X2 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Huawei Mate X2'nin özellikleri hakkında sızdırılan çok fazla bilgi mevcut değil. Ancak katlanabilir akıllı telefonun Samsung Galaxy Z Fold 2 gibi içe katlanır bir yapıda olduğu artık kesin. Bunun dışında telefonun 8 inçlik katlanabilir iç ekran ile ve 6,45 inçlik dış ekran ile geleceği söyleniyor. Kirin 9000 işlemci ise görünüşe bakılırsa telefona güç verecek ve bu işlemci 66W hızlı şarj desteği sunan 4.400 mAh'lik bir pilden beslenecek. Huawei Mate X2 22 Şubat'ta resmen tanıtılacak.

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