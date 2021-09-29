Huawei'den Samsung Galaxy Z Flip 3'e rakip geliyor: Huawei Mate V!

Huawei katlanabilir akıllı telefon sektöründe yer alan isimlerden biri. Şirket, Huawei Mate X serisi ile açıldığında bir tablete dönüşen katlanabilir cihazlar sunuyor. Huawei'nin katlanabilir cihazlarının tamamı şimdilik tıpkı Galaxy Z Fold 3 gibi yatay bir şekilde katlanabiliyor. Ancak bu durum yakında tanıtılması beklenen Huawei Mate V ile değişebilir.

KAPAKLI HUAWEI MATE V YOLDA

İddialara göre Çinli şirket, Motorola Razr ve Samsung Galaxy Z Flip 3'e benzer bir şekilde, kapaklı, dikey bir şekilde katlanabilen bir telefon tanıtmayı planlıyor.

"Huawei Mate V" adıyla öne çıkan cihazın özellikleri arasında Kirin 9000 yonga setinin yer alacağı söyleniyor.

Katlanabilir telefonun HarmonyOS işletim sistemini çalıştırması ise sürpriz olmayacaktır.

GÖZLER 21 EKİM'DE

Eğer iddialar doğruysa, Huawei'nin 21 Ekim'de Huawei Mate V hakkında bizlere resmi bilgiler sunması muhtemel.

Ancak cihaz, hiçbir şekilde ortaya çıkmayabilir. Huawei resmi bir açıklama yapmadığı sürece böyle bir ihtimali de atlamamak gerek.

