Huawei elektrikli arabalar yapmayı planlıyor

Şimdi yeni bir rapora göre, Huawei aslında kendi markası altında elektrikli arabalar yapmayı planlıyor. Hatta şirket bazı modellerin bu yılın sonundan önce piyasaya çıkabileceğini iddia ediyor. İddialara göre şirket, EV’leri dahili olarak tasarlamaya ve tedarikçilerle görüşmeye çoktan başladı. Şirketin akıllı telefon dünyasındaki yükselişinin arkasındaki isim olan Huawei’nin tüketici grubu başkanı Richard Yu’nun odak noktasını, kitlesel pazar segmentini hedefleyecek olan EV’lere kaydırdığı söyleniyor. Bu da üretecekleri elektrikli araçların makul fiyatlı olacağı anlamına geliyor.

HUAWEİ SÖZCÜSÜ REDDETTİ

Huawei’nin, Çin’de devlete ait bir kuruluş olan Changan Automobile ve BAIC Group’un BluePark Yeni Enerji Teknolojisi ve diğer otomobil üreticileri ile görüşmelere başladığı bildirildi. Bununla birlikte, bir Huawei sözcüsü, EV’ler tasarlama veya Huawei markalı araçlar üretme planlarını reddetti. “Huawei bir otomobil üreticisi değil. Ancak ICT (bilgi ve iletişim teknolojisi) aracılığıyla, dijital otomobil odaklı ve yeni eklenen bir araç olmayı hedefliyoruz.” açıklamalarında bulundu. Apple Car söylentileri sonrasında Huawei’nin adını tekrar yukarılara çıkarmak için böyle bir yöne yönelmesi şaşırtıcı olmaz. Ancak tek başına bu derece ses getirecek bir ürün üretmeyi başarabilirler mi bekleyip göreceğiz.

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