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Huawei Freebuds 4i, Bluetooth SIG’in resmi web sitesinde görüntülendi

04.02.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Huawei Freebuds 4i, Bluetooth SIG’in resmi web sitesinde görüntülendi

Buna göre Huawei Freebuds 4i'nin tanıtılması için fazla beklemek zorunda kalmayacağız. Kulaklığın çıkış tarihi ise hala bilinmiyor. Ancak en azından kulaklıktan ne bekleyeceğimiz hakkında fikir sahibi olduk. 

Bahsi geçen web sitesine göre, Huawei Freebuds 4i daha düşük güç tüketimine sahip Bluetooth 5.2 desteği ile birlikte geliyor. Kulaklık birden fazla ses kaynağına bağlanacak gibi görünüyor. Bununla birlikte, Huawei sızıntı haberle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Aynı zamanda kulaklığın Malezya'daki çıkış tarihi, yerel fiyatı ve kesinleşmiş teknik özellikleri hakkında şimdilik hiçbir bilgi yok.

İŞTE HUAWEİ FREEBUDS 4i'NİN GÖRÜNEN ÖZELLİKLERİ

Yaklaşan kulaklıklar T0001 model numarasını taşıyor ve Bluetooth 5.2 bağlantısını içeriyor. Kulaklıklar daha önce SGS Fimko ve TENAA sertifikasyon listelerinde de görülmüştü. Yeni bilgiler ise Freebuds 4i’nin şarj çantasının bir Li-ion pil ve USB-C ile şarj ile geleceğini ortaya çıkardı. FreeBuds 4i’nin birkaç donanım yükseltmesi ve muhtemelen tasarım iyileştirmeleri ile gelebileceğini tahmin edebiliriz.

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HUAWEİ FREEBUDS 3İ NELER SUNUYORDU?

Mayıs ayında Huawei, aktif gürültü engelleme ve 17 saate kadar pil ömrü sunan FreeBuds 3i kablosuz kulaklıklarını tanıtmıştı. 3i, aktif gürültü iptali ve üçlü mikrofon kurulumu ile birlikte geldi. Kulaklıklar kristal netliğinde ses kalitesi sunmak için gürültüyü aktif olarak 32dB’ye kadar düşürme özelliğine sahip. FreeBuds 3i, güçlü bas ve IPX4 suya dayanıklı 10 mm’lik geniş dinamik bir sürücü içeriyor. Yakında tanıtılması beklenen 4i modeli ise bundan daha gelişmiş özelliklere sahip olacak.

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