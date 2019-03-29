Huawei FreeLace, son derece üstün özelliklere sahip olacak

Huawei firmasının yeni çıkaracağı kulaklık modellerinden olan bu ürün, yüksek bir bass özelliği sunuyor. Kulaklığın her ikisinde de 9,2 mm ses sürücüsü yer alıyor. Bu sayede kulaklığın vermiş olduğu ses, çok daha gerçekçi oluyor.

Hızlı şarj özelliğini, ilk olarak Xiaomi firması kullanacağını söylemişti. Huawei ise elini daha çabuk tuttu ve bu kulaklıkların yalnızca 5 dakika şarj ile 4 saat kullanımını sağladı. Böylece çok acil durumlarda dışarıya çıkmanız gerekse bile, kulaklarınızı kısa sürede şarj edebileceksiniz.

Ayrıca, USB Type-C girişi olan tüm modellerde, FreeLace kablosuz kulaklığınızı şarj edebilirsiniz. Huawei, p30 serisini tanıtmadan önce Apple için alaycı bir yaklaşımda bulunmuştu.

Tüm bu ürünlerine bakılırsa Huawei, gerçekten de Apple ile dalga geçiyor. Tüm P30 serisi modellerine, aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Sizce de bu kablosuz kulaklık, önemli bir değişim yaratacak mı? Yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.

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