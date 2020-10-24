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Huawei, Google ve ABD’ye rest çekti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2020 11:54 | Son Güncelleme

Huawei geçtiğimiz gün gerçekleşen etkinlikte Google ile olan bağını tamamen kopartacak yazılımlar tanıttı.

Huawei, Google ve ABD’ye rest çekti

Bilindiği üzere güncel Huawei modellerinde Google’ın hiç bir servisi yer almıyor. Buna Google Play de dahil. Her ne kadar mevcut Huawei modellerinde Google’ın mobil işletim sistemi Android kullanılıyor olsa da YouTube, YouTube Music, Drive, Maps ve benzeri uygulamalar yüklenemiyor.

Bu durum Huawei için önemli bir sorun teşkil ediyordu. Fakat geçtiğimiz gün gerçekleşen etkinlikte Huawei pek çok yeni servis tanıttı. Tanıtılan bu servislerin ilerleyen yıllarda Google’ın servislerine rakip olması kaçınılmaz görünüyor.
Peki Huawei’nin tanıttığı bu servisler gerçekten de Google’ın servislerinin yerini alabilir mi? Bu sorunun cevabı henüz belli değil. Fakat Huawei Petal Search ve Petal Maps ismini verdiği servisleriyle hayli iddialı.

Huawei’nin Mate 40 etkinliğinde tanıttığı bu yeni servisler şimdilik sınırlı ülke ve bölgelerde kullanılabilir durumda. Fakat Çinli üreticinin bu servislerini önümüzdeki dönemde pek çok ülkede kullanıma sunması bekleniyor.

Öte yandan şunu da hatırlatmak gerekiyor. Huawei şu aralar kendi mobil işletim sistemi üzerinde de çalışıyor. Yani önümüzdeki yıl satışa çıkacak olan yeni Huawei modellerinde Android yerine HarmonyOS’i görmemiz de bizi çok fazla şaşırtmayacaktır.

Görünen o ki Huawei bu reddeden sonra Google servislerine geri dönmeyi planlamıyor. Yani ABD izin verse de bu saatten sonra Huawei’nin tekrardan Google servislerine telefonlarında yer vermesi pek de olası görünmüyor. Elbette yine de bizimkisi basit bir tahmin.

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