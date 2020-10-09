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Huawei GT2 ve Huawei GT2 Pro akıllı saatlerini karşılaştırdık!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2020 17:30 | Son Güncelleme

Huawei tarafından üretilen Huawei Watch GT2 ve Watch GT2 Pro akıllı saat karşılaştırması videosu ile karşınızdayız.

Huawei GT2 ve Huawei GT2 Pro akıllı saatlerini karşılaştırdık!

Özellikle spor yapanların vazgeçilmez asistanı haline gelen akıllı saatler, en temel tasarımından elimizdeki saat gibi en ileri tasarımlara kadar birçok çeşidi barındırıyor. Akıllı saat sektöründe Huawei'nin de GT serisi akıllı saatleri bulunuyor.

Bizim aylardır aktif olarak kullandığımız Huawei GT2 üzerinde çok tecrübemiz var. Yeni GT2 Pro'da elimize geçince ikisini karşılaştıralım dedik. Malumunuz bu saatler çok ucuz değil ve yatırım yaptığınızda tam performans almak istiyorsunuz. Ama elinizde GT2 varken Pro'ya geçmek için bir nedeniniz var mı ya da direkt Pro alsanız daha mı iyi olur? gibi soruların cevaplarını sizlere bu videoda verdik.

Saati kullanmak için Huawei'nin Health uygulamasını mutlaka kurmalısınız.

Videomuzda anlattığımız Huawei Watch GT2 Pro'nun üzerinde deri kayış var. Ama Huawei'nin tasarımından dolayı standart saat kayışları bu modellerle uyumlu. Bu sayeda her iki saatinde kayışlarını herhangi bir saatçiden alacağınız başka kayışlarla değiştirebilirsiniz.

Akıllı saat almayı düşünüyorsanız bu videoyu mutlaka seyredin.


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