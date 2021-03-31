Huawei HarmonyOS konusunda oldukça kararlı

Huawei özellikle Donald Trump'ın ABD Başkanlığı döneminde kendisine uygulanan ambargolar nedeniyle zor zamanlar geçirmişti. Şirket hala bu ambargolar nedeniyle zor zamanlar geçirirken, artık kendi yazılımlarını ve uygulamalarını da ortaya çıkarma arayışında. Huawei uzun süredir üzerinde çalıştığı ve çıkacak tüm telefonlarında yüklü olarak çıkarmayı düşündüğü HarmonyOS hakkında ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.

Huawei bünyesinde çalışanlarından biri Weibo üzerinden yaptığı paylaşıma göre, HarmonyOS ve Huawei P50 serisi için ardı ardına yapılacak olan tanıtım planlarını ortaya çıkardı. Bir çalışan tarafından sızdırılan bilgilere göre Huawei 22 ve 26 Nisan 2021 tarihlerinde iki büyük tanıtım yapmayı planlıyor.

HARMONYOS KONFERANSTAN ÖNCE GELEBİLİR

Daha önce çıkan söylentilere göre, HarmonyOS işletim sisteminin 24-26 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek olan Huawei Geliştirici Konferansı 2021 sırasında ortaya çıkması bekleniyordu ancak son sızıntıya bakılırsa şirketin konferans öncesinde resmi lansmanı yapması oldukça muhtemel.