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Huawei kulaklıklar nasıl güncellenir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2020 12:06 | Son Güncelleme

Huawei’nin ANC destekli kulaklığı Huawei FreeBuds Pro için güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile tüm sorunlar çözülüyor.

Huawei kulaklıklar nasıl güncellenir?

Çinli teknoloji devi Huawei dinleyiciler için yeni bir tasarım ve geliştirilmiş ses deneyimi ile gelen Huawei FreeBuds Pro modelini satışa sunmuştu. Tasarımı ile AirPods Pro‘yu andıran bu kulaklık, optimum gürültü önleme performansı sunmak için kullanıcının yakın çevresine göre ortam gürültüsünün türünü tanımlıyor ve üç profil (Genel, Rahat ve Üstün) arasında geçiş yapıyor.

FreeBuds Pro, ANC yani aktif gürültü engelleme özelliği ile geliyor. Kulaklık ANC ile 4,5 saat, ANC olmadan ise tam 8 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Hazne ile beraber toplam kullanım ANC ile 20 saat, ANC olmadan 30 saat kullanım süresi vadediliyor.

FREEBUDS PRO GÜNCELLEMESİ GELDİ

Huawei kısa süre önce FreeBuds Pro için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme ile şarj verimliliği, gürültü iptali ve Bluetooth bağlantı kararlılığı gibi çeşitli iyileştirmeler yapılıyor.

HUAWEİ KULAKLIK NASIL GÜNCELLENİR?

  • AI Life uygulamasını açın.
  • Kulaklıkların telefonunuza bağlı olduğundan ve kulaklıkların şarj çantasının içine yerleştirildiğinden emin olun, şarj kutusunu açık bırakın, ardından cihazın ana ekranına erişmek için kulaklığınız için ilgili seçeneği seçin.
  • Güncellemeleri kontrol et’e basın.
  • Bir güncelleme varsa, Güncelle seçeneğine dokunun.
  • Güncelleme tamamlanana kadar bekleyin.
  • Güncelleme tamamlandıktan sonra şarj kutusunu kapatın ve otomatik olarak güncellenmesi için 10 dakika bekleyin.

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