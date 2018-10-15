Huawei Mate 20 ailesi 16 Ekim'de Londra'da düzenlenecek global bir etkinlikte tanıtılacak. Teknolojioku olarak yerinde takip edeceğimiz bu etkinlik öncesinde Huawei Mate 20 ailesi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Huawei Mate 20 ailesi ortaya çıktı

Yeni telefon modelleri satışa sunulmuş olarak bir mağazada görüntülendi. Huawei mağazası olduğu düşünülen fotoğraflarda modeller açıkça görülüyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei'nin yeni telefonları Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20X oyuncu telefonu olmak üzere 3 modelden oluşuyor. Telefonların genel özelliklerine bakacak olursak Kirin 980 işlemci, 4 / 6 ve 8 GB RAM, 64, 128, 256 ve 512 GB olmak üzere çeşitli kapasite seçenekleri bulunacak.

Mate 20 ve Mate 20 Pro'da 3 modüllü ana kamera bulunacak. Benzer bir kamera sistemi Mate 20X'te de bulunacak. Mate 20X bu iki modelden farklı olarak oyuncular için özel olarak geliştirilmiş bir model olacak.

Kaynak: Teknolojioku

