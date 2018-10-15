HABER

Huawei Mate 20 ailesi ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2018 16:37 | Son Güncelleme

Tanıtımına bir gün kala Huawei Mate 20 telefon modelleri bir mağazada görüntülendi.

Huawei Mate 20 ailesi ortaya çıktı

Huawei Mate 20 ailesi 16 Ekim'de Londra'da düzenlenecek global bir etkinlikte tanıtılacak. Teknolojioku olarak yerinde takip edeceğimiz bu etkinlik öncesinde Huawei Mate 20 ailesi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Huawei Mate 20 ailesi ortaya çıktı

Yeni telefon modelleri satışa sunulmuş olarak bir mağazada görüntülendi. Huawei mağazası olduğu düşünülen fotoğraflarda modeller açıkça görülüyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei'nin yeni telefonları Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20X oyuncu telefonu olmak üzere 3 modelden oluşuyor. Telefonların genel özelliklerine bakacak olursak Kirin 980 işlemci, 4 / 6 ve 8 GB RAM, 64, 128, 256 ve 512 GB olmak üzere çeşitli kapasite seçenekleri bulunacak.

Mate 20 ve Mate 20 Pro'da 3 modüllü ana kamera bulunacak. Benzer bir kamera sistemi Mate 20X'te de bulunacak. Mate 20X bu iki modelden farklı olarak oyuncular için özel olarak geliştirilmiş bir model olacak.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
CoD: Black Ops 4 bizlere neler sunuyor?CoD: Black Ops 4 bizlere neler sunuyor?
Assassin's Creed Rebellion duyuruldu!Assassin's Creed Rebellion duyuruldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 20 teknoloji Huawei yeni telefon

En Çok Okunan Haberler

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...

En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...

Microsoft'tan yeni katlanabilen telefon! İşte görüntüsü...

Microsoft'tan yeni katlanabilen telefon! İşte görüntüsü...

Instagram'da bebek satan çeteye darbe!

Instagram'da bebek satan çeteye darbe!

PlayStation kullanıcılarına PlayStore müjdesi!

PlayStation kullanıcılarına PlayStore müjdesi!

CoD: Black Ops 4 bizlere neler sunuyor?

CoD: Black Ops 4 bizlere neler sunuyor?

Assassin's Creed Rebellion duyuruldu!

Assassin's Creed Rebellion duyuruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.