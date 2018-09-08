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Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'dan yeni haberler geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

Huaewi'nin yakında Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerine ait yeni fotoğraflar internette yayınlandı.

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'dan yeni haberler geldi

Ekim ayında Londra'da yapılacak bir etkinlikte tanıtılacak olan Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro ile ilgili internete düşen fotoğraflara yenileri eklendi. Birden fazla kaynak ve birden fazla fotoğraf paylaşılan yeni modellerin genel görünümü de ortaya çıktı gibi.

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro yine sızdı

Firmanın en yeni işlemcisi Kirin 980 kullanacak olan yeni modellerden Mate 20 Pro'nun ana kamerasının üçlü olacağı fotoğraflardan da görülüyor. Arka yüzde kare şeklindeki bir alanda üç kamera net bir şekilde görünürken onların hemen yanında LED lamba yer alıyor.

Öte yandan sızan fotoğraflardan her iki modelin de çentikli olacağı anlaşılıyor. Ancak Mate 20 modelinde çentik daha küçükken, Mate 20 Pro'da bu çentik daha büyük tasarlanmış. Öte yandan Mate 20 Pro'da 3D yüz tanıma teknolojisinin bulunacağı da iddia edilmişti. Sızan fotoğraflarda bu teknolojiyi destekleyen sensörlere ait izler de bulunuyor.

Öte yandan bugüne kadar sızan fotoğraflardan Mate 20 Pro'nun yanlara doğru kavisli bir ekran tasarımına sahip olacağı da görülüyor. Sızan fotoğraflardan yeni modelin Samsung'un bir süredir kullandığı sonsuz ekran teknolojisine benzer bir tasarım anlayışı ile geleceği görülüyor.

Elbette fotoğrafların sahte yada prototip modellere ait olma ihtimali de var. Yine de 'ateş olmayan yerden duman çıkmaz' diyoruz ve 16 Ekim'de Londra'da yapılacak etkinliği yerinde takip edip sizlere en yeni bilgiler aktaracağımızı da belirtmek istiyoruz.

Kaynak: Teknolojioku

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Huawei Mate 20 Mate 20 Pro

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