Huawei Mate 40 Pro'nun paneli sızdırıldı

Amerika’nın baskılı politikalarından ötürü zor günler geçiren Huawei, akıllı telefonlar tarafındaki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çinli üretici büyük bir aksilik yaşanmazsa bu yılın son çeyreğinde yeni Mate serisi modellerini tanıtacak.

Huawei’nin düzenleyeceği özel etkinlikte tanıtılacak olan modellerde gözler Mate 40 Pro üzerine olacak. Çünkü Mate 30 Pro tasarımıyla ciddi anlamda beğeni kazanmıştı. Mate 40 Pro’nun da aynı şıklığa sahip olup olmayacağı soru işaretiydi.

İŞTE HUAWEİ MATE 40 PRO'NUN EKRAN PANELİ

Geçtiğimiz gün Huawei’nin yeni amiral gemisi modelin kullanacağı panel sızdırıldı. Bu panelin ciddi anlamda çekici göründüğünü söyleyebiliriz.

Sızdırılan görselde de net bir şekilde görüldüğü üzere Mate 40 Pro’nun yan çerçeveleri varla yok arasında diyebiliriz. Zaten P40 Pro’nun paneliyle yan yana konulduğunda Mate 40 Pro’nun yan çerçevelerinin ne kadar ince olduğu daha net bir şekilde anlaşılıyor.

Öte yandan Huawei Mate 40 Pro modelinde kullanılan panelin üst ve alt çerçevesinin P40 Pro’da kullanılan paneldeki çerçevelere göre daha kalın durduğunu da ifade etmek gerekiyor.

Dipnot olarak hatırlatalım. Huawei’nin yeni satışa sunduğu Mate 40 Pro modelinde de Google servisleri yer almayacak.

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