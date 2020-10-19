HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei Mate 40 RS Porsche Design fiyatı ile şaşırtabilir!

Huawei Mate 40 RS Porsche Design fiyatı ile şaşırtabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2020 11:47 | Son Güncelleme

Huawei Mate 40 RS Porsche Design fiyatı ve tasarımıyla karşımıza çıktı. Bir sızıntı kaynağı, Huawei'nin yeni özel tasarım akıllı telefonu Huawei Mate 40 RS Porsche Design'ın fotoğrafını ve fiyatını paylaştı. Sızıntı kaynağının iddiasına göre Huawei Mate 40 RS Porsche Design fiyatı ile şaşırtabilir.

Huawei Mate 40 RS Porsche Design fiyatı ile şaşırtabilir!

Huawei Mate 40 serisi ile tanışmamıza artık birkaç gün kaldı. Hal böyle olunca Huawei Mate 40 ailesi hakkında da çok daha fazla iddia ortaya atılıyor. Bu iddiaların bazıları telefonların tasarımı hakkında bazı ipuçları verirken, bazıları da Huawei Mate 40 ailesinin özelliklerini paylaşıyor. Twitter'da aktif olarak faaliyetlerine devam eden ünlü sızıntı kaynağı Teme de bunlardan birisi. Fakat kaynak, Huawei Mate 40 ailesinin en özel telefonuna odaklanmış durumda: Huawei Mate 40 RS Porsche Design.

HUAWEİ MATE 40 RS PORSCHE DESİGN TASARIMI

Mate 40 Porsche Design hakkında bir sızıntı gerçekleştiren ünlü isim, telefonun tasarımını ve fiyatını paylaştı. Sızıntı kaynağının iddiasına göre 6 kameralı bir arka kamera kuruluma ev sahipliği yapacak Mate 40 RS Porsche Design seramik bir arka kapak ile gelecek. Siyah bir renge sahip olan telefonun beyaz rengi de yer alacak. En azından iddialar bu yönde. Fakat telefonun en dikkat çeken yanı şüphesiz fiyatı olacak gibi.

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

HUAWEİ MATE 40 RS PORSCHE DESİGN FİYATI

Huawei Mate 40 RS Porsche Design'ın fiyatı sızıntı kaynağının iddiasına göre 2000 euro olarak belirlenecek. Bu katlanabilir akıllı telefonlardan biraz daha yüksek fiyat. Ancak iddialar doğruysa Huawei Mate 40 RS Porsche Design, Huawei Mate 30 RS Porsche Design'a göre 100 euro daha uygun bir halef olacak. Huawei Mate 40 RS Porsche Design'ın, Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus ile birlikte 22 Ekim'de tanıtılması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Çocukların sosyal medya kullanımı hakkında çarpıcı sonuçÇocukların sosyal medya kullanımı hakkında çarpıcı sonuç
Tokat katmeri nasıl yapılır?Tokat katmeri nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
'Beni aldattı' demişti ama! İşte düğün kareleri
'Beni aldattı' demişti ama! İşte düğün kareleri
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’deki çocukların sosyal medya kullanım raporu belli oldu
Çocukların sosyal medya kullanımı hakkında çarpıcı sonuç
Uzmanından teknoloji tutkunlarına uyarı: Tuzağa düşmeyin!
Uzmanından önemli uyarı: Tuzağa düşmeyin!
Jeep Compass 4xe Türkiye’de! İşte Jeep Compass 4xe Türkiye fiyatı
Merakla beklenen otomobil Türkiye'de!
Samsung Galaxy S21 ve Samsung Galaxy S21 Ultra fotoğraflarıyla ortaya çıktı!
2021'in amirali şimdiden fotoğraflarıyla ortaya çıktı!
Yerli ve milli uçan araba "Tusi" test sürüşlerine başladı
Yerli uçan araba Tusi test sürüşüne başladı!
SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi
Elon Musk'ın şirketinden önemli bir adım daha!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.