Huawei Mate 40 RS Porsche Design fiyatı ile şaşırtabilir!

Huawei Mate 40 serisi ile tanışmamıza artık birkaç gün kaldı. Hal böyle olunca Huawei Mate 40 ailesi hakkında da çok daha fazla iddia ortaya atılıyor. Bu iddiaların bazıları telefonların tasarımı hakkında bazı ipuçları verirken, bazıları da Huawei Mate 40 ailesinin özelliklerini paylaşıyor. Twitter'da aktif olarak faaliyetlerine devam eden ünlü sızıntı kaynağı Teme de bunlardan birisi. Fakat kaynak, Huawei Mate 40 ailesinin en özel telefonuna odaklanmış durumda: Huawei Mate 40 RS Porsche Design.

HUAWEİ MATE 40 RS PORSCHE DESİGN TASARIMI

Mate 40 Porsche Design hakkında bir sızıntı gerçekleştiren ünlü isim, telefonun tasarımını ve fiyatını paylaştı. Sızıntı kaynağının iddiasına göre 6 kameralı bir arka kamera kuruluma ev sahipliği yapacak Mate 40 RS Porsche Design seramik bir arka kapak ile gelecek. Siyah bir renge sahip olan telefonun beyaz rengi de yer alacak. En azından iddialar bu yönde. Fakat telefonun en dikkat çeken yanı şüphesiz fiyatı olacak gibi.

HUAWEİ MATE 40 RS PORSCHE DESİGN FİYATI

Huawei Mate 40 RS Porsche Design'ın fiyatı sızıntı kaynağının iddiasına göre 2000 euro olarak belirlenecek. Bu katlanabilir akıllı telefonlardan biraz daha yüksek fiyat. Ancak iddialar doğruysa Huawei Mate 40 RS Porsche Design, Huawei Mate 30 RS Porsche Design'a göre 100 euro daha uygun bir halef olacak. Huawei Mate 40 RS Porsche Design'ın, Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus ile birlikte 22 Ekim'de tanıtılması bekleniyor.

