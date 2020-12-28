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Huawei Mate 40E ortaya çıktı! Özellikleri nasıl olacak?

28.12.2020 15:31 | Son Güncelleme:
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Huawei Mate 40E ortaya çıktı! Özellikleri nasıl olacak?

Huawei Mate 40E Wireless Power Consortium (WPC) sertifikalarında göründü. Telefonun görülmesiyle Huawei Mate 40E'nin üretilme ihtimali biraz daha arttı. Peki Huawei Mate 40E özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?

Huawei Mate 40 ailesi geride bıraktığımız ekim ayında tanıtılmıştı. Ailede Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ olmak üzere üç farklı akıllı telefon karşımıza çıkmıştı. Fakat Huawei, Wireless Power Consortium (WPC)'den alınan bilgilere göre Mate 40 ailesine Huawei Mate 40E adında yeni bir üye eklemek üzere.

HUAWEİ MATE 40E SERTİFİKASI İLE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Huawei Mate 40E, Wireless Power Consortium (WPC) sertifikasını aldı. Bu sertifika daha önce TENAA kayıtlarında gözüken telefon, onaylanmış oldu. Huawei Mate 40E özellikleri için ise farklı şeyler söylenmekte. İddialara göre telefon, Mate 30 ile Mate 40 arasında bir yere konumlanacak.

Huawei MAte 40E

HUAWEİ MATE 40E ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Huawei Mate 40E özellikleri için bazı beklentiler var. Telefonun 6,5 inçlik OLED ekrana, Kirin 990E işlemcisine, 6 GB RAM/8 GB RAM/12 GB RAM'e ve 128 GB/256 GB/ 512GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. 4.100 mAh gücünde bir pil ile geleceği tahmin edilen telefonun 50 MP + 16 MP + 8 MP + 13 MP olmak üzere 4 kameralı bir arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapacağı söyleniyor.

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Mate 40E'nin en çok merak edilen detayı şüphesiz fiyatı. Ancak bunun için henüz bir bilgi paylaşımı yok.

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