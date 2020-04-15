Huawei Mate Xs onarım bakımından sınıfta kaldı

Fiyatı açısından çok yoğun şekilde eleştiriler alan bu akıllı telefon modeli tamir edilmesi bakımından en zorlu modeller içerisinde yer alıyor.

2019 yılında tanıtılan orijinal Mate X’ten sonra Huawei’in ikinci katlanabilir akıllı telefonu olan Mate Xs; FullView ekran, Kirin 990 5G yonga seti, 8GB RAM ve 4.500 mAh batarya gibi özelliklere sahip.

HUAWEİ MATE XS'İN TAMİRİ ÇOK ZOR

Bütün cihazları parçalarına ayırıp analiz eden ve tamir edilebilirlikleri üzerinden 0’dan 10’a kadar puanlama yapan bir platform bu model için not verdi. Yapılan onarım çalışmaları sonucunda bu akıllı telefon modelinin en zor onarıma sahip ürünler içerisinde yer aldığını söyledi. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en büyük etken muhtemelen katlanabilir bir ekrana sahip olmasından kaynaklanıyor.

Bu cihazla ile en önemli bir diğer problem ise batarya sorunu. Sorun bu bataryanın daha çok cihaza yapışık olmasından kaynaklanıyor. Cihazdan sökülmesi oldukça zor olan batarya problem yaratabiliyor. Huawei şirketi ve diğer akıllı telefon üreticileri şimdilik bu teknolojiye pek hazır gibi görünmüyor. Sizce Huawei’nin bu akıllı telefonu kullanıma uygun mu?

Koronavirüs vakaları giderek azalacak! Türkiye için umut verici

