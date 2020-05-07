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Huawei MateBook 13 Türkiye'de! İşte Huawei MateBook 13'ün fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.05.2020 14:02 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei MateBook 13'ü Türkiye'ye getirdi. Huawei MateBook 13 hafifliğiyle ve inceltilmiş ekranıyla öne çıkıyor. İşte Huawei MateBook 13'ün fiyatı ve özellikleri...

Huawei MateBook 13 Türkiye'de! İşte Huawei MateBook 13'ün fiyatı

Huawei MateBook 13, geçtiğimiz aylarda Huawei tarafından duyurulmuştu. Yeni nesil dizüstü bilgisayar için Türkiye müjdesi geldi. Huawei, Huawei MateBook 13'ü Türkiye topraklarına getirdi. Hem de çeşitli sürprizlerle.

Huawei MateBook 13 fiyatı

HUAWEİ MATEBOOK 13 ÖZELLİKLERİ

Huawei MateBook 13'ün özellikleri arasında 10.nesil Intel Core serisi işlemciler yer alıyor. Bu işlemcilere16 GB'a kadar çift kanallı RAM eşlik ediyor. MateBook 13 oldukça ince ve taşınabilir bir dizüstü bilgisayar olmasına rağmen 2 GB GDDR5 NVIDIA GeForce MX250 ekran kartına da yer veriyor. Böylece MateBook 13 çeşitli oyunların üstesinden gelebiliyor. Bilgisayarın ekranı ise günümüz standartlarını fazlasıyla karşılıyor. Zira MateBook 13'ün ekranı 2K çözünürlüğünde bir ekrana sahip ve bu ekran inceltilmiş çerçeveleri sayesinde yüzde 88 ekran-kasa oranı sunuyor. 65W Type-C taşınabilir adaptöre sahip olan yeni MateBook, Huawei SuperCharge teknolojini de destekliyor. Bilgisayarın ağırlığı ise 1,3 kilogram.

Huawei MateBook 13 özellikleri

HUAWEİ MATEBOOK 13 FİYATI

MacBook Pro modellerinde olduğu gibi güvenlik tarafında parmak izi desteğine sahip olan Huawei MateBook 13 fiyatı 7,899 TL olarak belirlendi. Bu fiyatın kampanyaya özel olduğunu belirtmemiz gerek. Ayrıca Huawei kampanya dahilinde MateBook 13'ün yanında, 999 TL değerindeki Freebuds 3 kablosuz kulaklığını da sadece 1 TL'ye satacak. Kampanya'nın sona ereceği tarih ise 17 Mayıs.

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