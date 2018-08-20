Huawei MediaPad T3 7.0 inceleme altında

Huawei MediaPad T3 7.0, ufak boyutlarda bir tablet. 8.6mm kalınlıkta ve 250 gram ağırlıktaki ürün, 7 inch değerde ekrana sahip. Tüm verileri bir araya topladığımızda, yattığınız yerden tek elle dahi kullanabileceğiniz ufaklıkta bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. Yine de alüminyum alaşımlı metal gövdenin bazen kaymalara yol açabildiğini, bu sebeple de rahat bir kullanım için iki elde olması gerektiğini belirtelim.

Cihazın sağ yan tarafında fiziksel tuşlara yer verilirken sol yan tarafında da microSD kart girişi bulunuyor. Böylelikle 16GB dahili depolamayı artırabilir ve özellikle dizi ve film arşivlerinizi genişleterek yanınızda istediğiniz her yere götürebilirsiniz.

Ürünün ön üst tarafında 2, arka tarafında da 2MP değerde kameralar yer alırken, yine arka tarafta hoparlör çıkışını da görüyoruz. Toparlamak gerekirse Huawei MediaPad T3 7.0’nin güzel bir tasarımı var

EMUI 4.1 arayüzü ve Android 6.0 biraz can sıkabilir



Tabletimizde 7 inch değerde IPS ekran bulunuyor. Bu ekran, 600 x 1024 çözünürlük sunuyor ve bu da bir şeyler izlemek ve okumak için yeterli bir çözünürlük. Zaten ekran ayarlarına baktığımızda herhangi bir özelleştirme göremiyoruz.