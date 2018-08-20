Huawei MediaPad T3 7.0 inceleme altında

Huawei MediaPad T3 7.0, ufak boyutlarda bir tablet. 8.6mm kalınlıkta ve 250 gram ağırlıktaki ürün, 7 inch değerde ekrana sahip. Tüm verileri bir araya topladığımızda, yattığınız yerden tek elle dahi kullanabileceğiniz ufaklıkta bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. Yine de alüminyum alaşımlı metal gövdenin bazen kaymalara yol açabildiğini, bu sebeple de rahat bir kullanım için iki elde olması gerektiğini belirtelim.
Cihazın sağ yan tarafında fiziksel tuşlara yer verilirken sol yan tarafında da microSD kart girişi bulunuyor. Böylelikle 16GB dahili depolamayı artırabilir ve özellikle dizi ve film arşivlerinizi genişleterek yanınızda istediğiniz her yere götürebilirsiniz.
Ürünün ön üst tarafında 2, arka tarafında da 2MP değerde kameralar yer alırken, yine arka tarafta hoparlör çıkışını da görüyoruz. Toparlamak gerekirse Huawei MediaPad T3 7.0’nin güzel bir tasarımı var
EMUI 4.1 arayüzü ve Android 6.0 biraz can sıkabilir
Tabletimizde 7 inch değerde IPS ekran bulunuyor. Bu ekran, 600 x 1024 çözünürlük sunuyor ve bu da bir şeyler izlemek ve okumak için yeterli bir çözünürlük. Zaten ekran ayarlarına baktığımızda herhangi bir özelleştirme göremiyoruz.
İşlemci tarafına geldiğimizde 4 çekirdekli 1.3GHz değerde çalışan Mediatek MT8127 ve ona eşiik eden 1GB RAM değeri var.
Yazılım tarafına geldiğimizde de Android 6.0 ve EMUI 4.1 arayüz sürümünü görüyoruz. Güncel hamleler söz konusu değil. Yine de arayüz sade ve kullanımı kolay.
Bu detaylar ışığında tablette 3 boyutlu oyunlarla sıklıkla vakit geçirmeniz pek mümkün görünmüyor. Başta da belirttiğimiz gibi, özellikle internette gezintiye çıkmak ve bir şeyler izlemek için tabletin yeterli performans sunduğunu söylemeliyiz.
Kamera performansı
Tabletin ön ve arka tarafında flash ışığı olmayan 2MP değerde kameralar yer alıyor. Bu kameralar, internet üzerinden yapacağınız görüntülü görüşmelerde işinize yarıyor, ama tabii ki bulunduğunuz ortamda iyi bir aydınlatma olması koşulu ile. Öte yandan, 720P değerinde videolar çekebiliyorsunuz. Genel olarak kamera tarafında beklentilerinizin düşük olması gerekiyor.
Pil tarafına gelelim
Cihazda 3100mAh değerde pil yer alıyor. Hızlı şarj desteği sunmayan bu pil, tek şarj ile ürünü iki gün boyunca kullanmanıza imkan tanıyor. Tabii bu senaryoya sadece internette yapacağınız gezintiler dahil. Video izlediğinizde tabii ki pil ömrü daha hızlı kısalacaktır.
Son sözlere gelecek olursak…
Huawei MediaPad T3 7.0, ufak boyutlarıyla ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bir ürün. 7 inch değerde ekranı ve kolay kullanılabilir olmasıyla özellikle internette gezinmeyi ve bir şeyler izlemeyi seven kullanıcılara hitap ediyor. Tabii uygun fiyat faktörünü ön plana alan kullanıcılara da öyle. Ürün, ülkemizde 550 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.
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