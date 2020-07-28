Huawei’nin TalkBand’ın yeni versiyonu geliyor

Bilindiği üzere Talkband serisinde yer alan bileklikler, telefon geldiğinde bluetooth kulaklık olarak da kullanılabiliyor. Yani cebinizden telefonunuzu çıkarmak yerine bilekliği kulağınıza takarak telefon görüşmesi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Çinli üretici son olarak TalkBand B5 modelini satışa sunmuştu. Geçtiğimiz gün sızdırılan bir video ile Huawei TalkBand B6 modeli de ortaya çıktı.

HUAWEİ TALKBAND B6 ÖZELLİKLERİ NELER?

TalkBand 6 içerisinde Huawei’nin kendi üretimi olan Kirin A1 yonga seti bulunacak. Bluetooth 5.1 desteği bulunan bileklik type-c portu ile şarj olacak. Bileklikte 1.53 inçlik renkli dokunmatik bir ekran yer alacak.

Huawei’nin yeni akıllı bilekliğini ne zaman satışa sunacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Muhtemelen bu bileklik ilk etapta Çin’de raflardaki yerini alacaktır. Sonrasında hangi pazarlarda boy göstereceği ise şimdilik belirsiz.

Geçmiş dönemde bazı TalkBand modelleri ülkemizde de satışa sunulmuştu. Bu arada dipnot olarak belirtelim. Bu bilekliklerin fiyatları pek de uygun sayılmaz. Yani öyle 1000TL’nin altında bir fiyat beklememeniz gerekiyor. Yine de fiyat için biraz daha beklememiz gerekecek.

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