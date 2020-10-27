Huawei Nova 8 SE 66W hızlı şarj ile gelebilir!

Huawei’nin yeni orta segment modeli Nova 8 SE’nin özellikleri sızdırıldı. Çin kaynaklı bir rapora göre Nova 8 SE modelinde MediaTek tarafından üretilen Dimensity 720 yonga seti bulunacak. Henüz RAM ve dahili depolama alanı belli olmayan modelde 6.53 inçlik OLED ekran yer alacak. Bu ekranın çözünürlüğü ise FullHD+ olacak.

Telefonun arka yüzünde dikey olarak konumlandırılmış 4’lü bir ana kamera modülü bulunacak. Bu modül üzerindeki 48MP’lik ana kameraya 8MP’lik ultra geniş açı, 2MP’lik makro ve 2MP’lik derinlik kamerası eşlik edecek. Telefonun ön yüzünde ise 16MP’lik selfie kamerası yer alacak.

HUAWEİ NOVA 8 SE HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİYLE ÖNE ÇIKABİLİR

7.46 mm kalınlığında ve 178 gramlık ağırlığa sahip olacağı söylenen modelin en dikkat çeken yönü ise sahip olduğu hızlı şarj teknolojisi.

Malum son dönemde hızlı şarj teknolojilerine verilen önem arttı. Birkaç sene öncesine kadar genel olarak hızlı şarj teknolojileri üst segment cihazlarda kullanılıyordu. Fakat şimdilerde pek çok orta segment cihazda da hızlı şarj teknolojisini görmek mümkün.

Hatırlanacağı üzere Realme kısa süre önce 65W hızlı şarj teknolojisiyle desteklediği Realme 7 Pro modelini ülkemizde de satışa sunmuştu. Huawei’nin yeni geliştirdiği modelde ise tam 66W hızlı şarj teknolojisine yer vereceği söylenmekte. Henüz telefonun batarya miktarı belli olmadığı için pilinin ne kadarını, ne kadarlık bir sürede doldurduğunu bilmiyoruz.

Fakat kısa süre sonra telefonla ilgili tüm detaylar sızdırılacaktır. Bekleyip göreceğiz.

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