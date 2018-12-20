Huawei Nova serisi ne kadar sattı?

Huawei, düzenlemiş olduğu etkinlikte merakla beklenen modeli Nova 4’ü tanıtmıştı. 48 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamerası ve 25 Megapiksellik ön kamerası ile şaşırtan Nova 4, gücünü Kirin 970‘ten alıyor.

8 GB RAM ve 128 GB ROM‘a sahip olan telefon kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkarak şaşırtmıştı. Orta segmente hitap eden Nova serisinin Nova 4 ile seviye atlaması, firma açısından bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor.

Asya pazarında uygun fiyatı ve performansı ile dikkat çeken Nova serisi, bu zamana kadar toplamda 65 milyon adet satmayı başarmıştı. Ancak Nova 4 ile firmanın seviye atlaması bu satış rakamlarının yavaşlamasına neden olabilir.

Yaklaşık 400Euro fiyat etiketine sahip olacak olan Nova 4, serinin orta segmentten çıkıp artık üst segment ile mücadele etmesini sağlayacak. Fiyatın yüksek olmasının ilerleyen yıllarda satış rakamlarına olumsuz yansıyacağını düşünüyoruz.

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